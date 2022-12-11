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Боронить Україну та впевнено продовжує творчий шлях: режисеру «Кіборгів» Ахтему Сеітаблаєву виповнюється 50

11 грудня українському режисеру, актору, а нині військовослужбовцю Ахтему Сеітаблаєву виповнюється 50 років. Про життєвий шлях сценариста, котрий походить з родини депортованих кримських татар, та його плани на майбутнє – далі у матеріалі.

Неділя, 11 грудня 2022, 18:30
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Джерело: АрміяІнформ

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Сеітаблаєв — режисер, актор театру і кіно, сценарист, член Європейської Кіноакадемії, лауреату театральних і кінопремій, премії імені Василя Стуса. Зараз він захищає Україну на фронті.

Народився у місті Янгіюль неподалік Ташкента 11 грудня 1972. Після закінчення школи 1989-го з родиною переїхав до Криму, де 1992-го закінчив акторське відділення Кримського культурно-просвітницького училища, 1999-го — відділення режисури й драматургії Київського університету театру, кіно та телебачення.

У 2003 — дебютував у кінематографі, зігравши роль середнього брата Умая в українській драматичній стрічці Олеся Саніна “Мамай”, і був другим режисером.

Згодом, як другий режисер працював над стрічкою “Татарський триптих”, де також виконав одну з головних ролей.

У 2013 році виходить історична військова драма “Хайтарма”, сюжет якої заснований на реальних подіях. Ахтем присвятив картину важкому періоду історії кримськотатарського народу. Роль головного персонажа, військового льотчика Амет-Хана Султана, виконав сам Сеітаблаєв. Стрічка отримала Премію Національної спілки кінематографістів України у номінаціях “Найкращий фільм року” та “Найкращий ігровий фільм”. за цей фільм Сеітаблаєв визнаний найкращим режисером 2014 року на італійському фестивалі “Кімерія” в Термолі.

Протягом 2017 року Ахтем Сеітаблаєв зняв воєнну драму про оборону донецького аеропорту “Кіборги. Герої не вмирають”. Стрічка отримала низку номінацій і нагород.

22 травня 2019 році на 72-му Каннському міжнародному фестивалі відбулася прем’єра фільму “Додому” Нарімана Алієва, головну роль виконав Ахтем. Фільм брав участь у конкурсній програмі “Особливий погляд”. 23 серпня 2019 року Український оскарівський комітет обрав драму як національного претендента від України на премію “Оскар” за найкращий фільм іноземною мовою.

Найвідоміші фільми режисера Сеітаблаєва: “Кіборги“, “Захар Беркут“, “Чужа молитва“, “Хайтарма“, “Номери“.

25 лютого 2022 року, у перші дні російського вторгнення в Україну, український сценарист записався до лав територіальної оборони міста Києва. Нині він пресофіцер 206 Подільського батальйону ТрО Києва.

Також Сеітаблаєв готується до презентації документального фільму про війну “Мирний-21”, яким зацікавилися голлівудські продюсери. Стрічка розповідає про події червня 2014 року на прикордонні Луганщини. Тоді російські спецслужби та бойовики намагалися схилити бійців луганського прикордонного загону зрадити Батьківщину — тим самим повторити кримський сценарій.

Мудрі кажуть що людині стільки років, наскільки років відчуває себе людина. Важко визначитися як я себе почуваю у свої вже дійсні 50. Надто багато всього відбулося тільки за останній рік, трагічного, та болісного, але дякувати Всевишньому сталося і багато хорошого. Насамперед — люди. Хочу сказати кожної людині дякую. Дякую рідним та близьким, друзям та студентам, колегам та знайомим за те що ви є у моєму житті. Дякую тим хто був, дякую тим хто пішов, ви всі даєте мені можливість навчатись життю, бути в професії й вірити в майбутнє. Кого свідомо чи не свідомо образив на своєму шляху, пробачте. Отже, друзі обіймаю та тисну міцно ваші руки. Перемоги нам, всім мирного неба, бережи Всевишній вас та тих кого ви любите. Честь знати вас. P. S. Наступного року в Бахчисараї, — зазначив актор у Facebook.

Теги: актор, День Народження, історія, кіборги, кримськотатарського походження, режисер, Сеітаблаєв, українське кіно

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