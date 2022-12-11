Боронить Україну та впевнено продовжує творчий шлях: режисеру «Кіборгів» Ахтему Сеітаблаєву виповнюється 50

11 грудня українському режисеру, актору, а нині військовослужбовцю Ахтему Сеітаблаєву виповнюється 50 років. Про життєвий шлях сценариста, котрий походить з родини депортованих кримських татар, та його плани на майбутнє – далі у матеріалі.

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Сеітаблаєв — режисер, актор театру і кіно, сценарист, член Європейської Кіноакадемії, лауреату театральних і кінопремій, премії імені Василя Стуса. Зараз він захищає Україну на фронті.

Народився у місті Янгіюль неподалік Ташкента 11 грудня 1972. Після закінчення школи 1989-го з родиною переїхав до Криму, де 1992-го закінчив акторське відділення Кримського культурно-просвітницького училища, 1999-го — відділення режисури й драматургії Київського університету театру, кіно та телебачення.

У 2003 — дебютував у кінематографі, зігравши роль середнього брата Умая в українській драматичній стрічці Олеся Саніна “Мамай”, і був другим режисером.

Згодом, як другий режисер працював над стрічкою “Татарський триптих”, де також виконав одну з головних ролей.

У 2013 році виходить історична військова драма “Хайтарма”, сюжет якої заснований на реальних подіях. Ахтем присвятив картину важкому періоду історії кримськотатарського народу. Роль головного персонажа, військового льотчика Амет-Хана Султана, виконав сам Сеітаблаєв. Стрічка отримала Премію Національної спілки кінематографістів України у номінаціях “Найкращий фільм року” та “Найкращий ігровий фільм”. за цей фільм Сеітаблаєв визнаний найкращим режисером 2014 року на італійському фестивалі “Кімерія” в Термолі.

Протягом 2017 року Ахтем Сеітаблаєв зняв воєнну драму про оборону донецького аеропорту “Кіборги. Герої не вмирають”. Стрічка отримала низку номінацій і нагород.

22 травня 2019 році на 72-му Каннському міжнародному фестивалі відбулася прем’єра фільму “Додому” Нарімана Алієва, головну роль виконав Ахтем. Фільм брав участь у конкурсній програмі “Особливий погляд”. 23 серпня 2019 року Український оскарівський комітет обрав драму як національного претендента від України на премію “Оскар” за найкращий фільм іноземною мовою.

Найвідоміші фільми режисера Сеітаблаєва: “Кіборги“, “Захар Беркут“, “Чужа молитва“, “Хайтарма“, “Номери“.

25 лютого 2022 року, у перші дні російського вторгнення в Україну, український сценарист записався до лав територіальної оборони міста Києва. Нині він пресофіцер 206 Подільського батальйону ТрО Києва.

Також Сеітаблаєв готується до презентації документального фільму про війну “Мирний-21”, яким зацікавилися голлівудські продюсери. Стрічка розповідає про події червня 2014 року на прикордонні Луганщини. Тоді російські спецслужби та бойовики намагалися схилити бійців луганського прикордонного загону зрадити Батьківщину — тим самим повторити кримський сценарій.