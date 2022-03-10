Президент Леонід Кучма, який був на посаді 1994 – 2005 років, висловився щодо війни в Україні, яку розв'язала РФ. Він наголосив, що Україна ніколи не була Росією та ніколи нею не стане, оскільки ми окремий народ з власною історією.

Про це повідомляє прессекретар у Президентський Фонд Леоніда Кучми “Україна”.

Леонід Кучма додав, що ми всі різного віку та статі, крові та віри, але ми всі Українці. Він наголосив, що наразі важкі часи та здається, що росіяни вічність бомблять наші міста за наказами Кремля, але це все одно тимчасово. Наразі весь світ бачить надлюдську мужність наших воїнів, самовідданість волонтерів, стійкість та згуртованість мирних громадян.

“Незламність і готовність до самопожертви завжди живуть у наших серцях. Просто це немов виверження вулкану: важко розбудити, але стримати вже неможливо. Ніхто і ніколи не стримає наших людей, коли вони піднялися за рідну країну.

За наше майбутнє. За нашу свободу”, — заявив Леонід Кучма.

Він наголосив, що пишається бути українців та залишається на рідній землі, оскільки іншої немає. Кучма зазначив, що українці будуть стояти до самої перемоги всі разом.

“Без поділу на партійні колони, без особистих інтересів та старих чвар. Об’єднавшись навколо Прапора, Армії, Президента. Україна – не Росія. І ніколи не стане Росією. Не дочекаються”, — йдеться у повідомленні.

Леонід Кучма зазначив, що Україна вже перемагає і цей процес не зупинити. Увесь світ бачить як діє Україна та РФ під час військових дій.

“На адресу РФ скажу лише, що приєднуюсь до слів моїх співвітчизників які в один голос кажуть: будьте вы прокляты. Слава Україні! Слава Українцям!” — резюмував він.