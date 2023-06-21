Боронив Батьківщину з перших днів війни: під Бахмутом загинув Єгор Шумаєв

Єгор Шумаєв боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. На його честь відкрили авдиторію у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, де він навчався.

Петиція на присвоєння звання Герой України (посмертно).

Шумаєв Єгор народився в місті Краматорськ Донецької області та добровільно став на захист держави.

З першого дня повномасштабного вторгнення в Україну, Єгор шукав можливість потрапити на фронт та захищати державу і вже 28 лютого 2022 року був офіційно долучений до військової служби у лавах Збройних Сил України військової частини А7286 на посаду стрільця.

На момент початку повномасштабного вторгнення, Єгор територіально знаходився у м. Харків через навчання на факультеті геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, а тому, разом з Харківським ТРО, був залучений до захисту Харківської області.

“Шумаєв Єгор Володимирович 8.12.2002 р.н. Назавжди 20…

Боронив Батьківщину з перших днів війни починаючи з Харкова. У травні 22 перевели на Донбас… Святогірськ, Долина, Богородічне, Студінок. Наприкінці листопада Бахмут, Курдюмівка, Біла гора. Де і зазнав поранення.

8 грудня Єгору виповнилося 20, 10 отримав поранення, 4 дні в комі, 14 грудня 2022 року серце мого сина зупинилося…

Він назавжди залишиться доброзичливим, неймовірним, життєрадісним, привітним, сміливим та справедливим”, – повідомляє мати Єгора.

10 грудня 2022 року уламки ворожого снаряду поранили хлопця, а 14 грудня в обласній лікарні імені І.І. Мечнікова у м. Дніпро Єгор загинув.

Відзначений нагородами “За гідність та патріотизм” та “За службу державі”.

14 червня 2023 року відбулось відкриття авдиторії імені Єгора Шумаєва в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, де він навчався.