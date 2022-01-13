Пройшов майже рік після початку вакцинації в ЄС, і майже кожен третій європеєць все ще не вакцинований, європейський уряд зараз стикається із відвертою опозицією, коли уряд стане жорсткими, це викличе гнів населення до них.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Попри місяці вмовляння, попри інтенсивну кампанію в ЗМІ, попри дискусії, нам не домовитись з людьми, зробити щеплення”, – говорить колишній канцлер Австрії, Олександр Шалленберг минулого місяця, коли він оголосив про перший загальнонаціональний мандат на вакцинацію в Європі.

Інші країни, вакцини зробили обов’язковими для населення та в обмеженні, тому Європа бореться з подвійними проблемами — різким зростанням показників COVID-19 та зниженням рівня вакцинації.

У зв’язку з опитуванням, проведеним у травні 2021 року Європейським барометром, лише 19% європейців визнають свій уряд надійним джерелом достовірної інформації про вакцинацію проти COVID-19.

Софі Тіссьє, яка організовує протести проти обмежень і вакцини проти COVID-19 у Франції, каже, що ці протести створили нову політичну силу, яка є радикальною, але виходить за межі партійних політичних ліній. Вона каже, що її група прагне створити громадянську опозицію, яка виходить за межі виборчих міркувань і більше схожа на сторожового пса, який сидітиме за межами політики світу, щоб мати можливість сказати йому: “Дивіться, ви більше не захистите наші права, ви більше не захищають наші права згідно із законом”.

У серпні понад 230 000 людей вийшли на вулиці всієї країни протягом одного дня після того, як Франція стала першою європейською країною, яка оголосила про використання суворих перепусток на вакцину.