Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Попри місяці вмовляння, попри інтенсивну кампанію в ЗМІ, попри дискусії, нам не домовитись з людьми, зробити щеплення”, – говорить колишній канцлер Австрії, Олександр Шалленберг минулого місяця, коли він оголосив про перший загальнонаціональний мандат на вакцинацію в Європі.
Інші країни, вакцини зробили обов’язковими для населення та в обмеженні, тому Європа бореться з подвійними проблемами — різким зростанням показників COVID-19 та зниженням рівня вакцинації.
У зв’язку з опитуванням, проведеним у травні 2021 року Європейським барометром, лише 19% європейців визнають свій уряд надійним джерелом достовірної інформації про вакцинацію проти COVID-19.
Софі Тіссьє, яка організовує протести проти обмежень і вакцини проти COVID-19 у Франції, каже, що ці протести створили нову політичну силу, яка є радикальною, але виходить за межі партійних політичних ліній. Вона каже, що її група прагне створити громадянську опозицію, яка виходить за межі виборчих міркувань і більше схожа на сторожового пса, який сидітиме за межами політики світу, щоб мати можливість сказати йому: “Дивіться, ви більше не захистите наші права, ви більше не захищають наші права згідно із законом”.
У серпні понад 230 000 людей вийшли на вулиці всієї країни протягом одного дня після того, як Франція стала першою європейською країною, яка оголосила про використання суворих перепусток на вакцину.
- Нагадаємо, що пандемія суттєво сповільнить зростання економіки у світі – прогноз Всесвітнього економічного форуму.
- В Україні за минулу добу зафіксовано 10 046 нових випадків захворювання на COVID-19.