Covid-19 Україна

оновлено 06.11.2020 о 20:02

Всього:

440188(+9721)

Хворіють:

236519(+9721)

Вилікувались:

195544(+10762)

Померло:

8125(+201)

20:57 Кайлі та Кендалл Дженнер побилися через сукню та не спілкувалися впродовж місяця
20:00 «Боротьба не закінчилася»: Байден за крок до перемоги, але збір коштів на суди з Трампом триває
19:49 У Нью-Йорку акція протесту через вибори переросла в сутички і затримання: фото, відео
19:47 Джоні Депп залишає роль Гріндевальда у «Фантастичних звірях» після суду з Ембер Херд
19:12 «Він любить її, а вона любить бити посуд»: Alyona Alyona випустила новий кліп
18:46 В метро Києва чоловік напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски
18:42 У Мережі з'явився трейлер фінального епізоду серіалу «Надприродне»
18:22 Світові слід негайно готуватися до нової пандемії, – ВООЗ
18:12 Gorillaz випустили новий кліп, знятий у стилі GTA V
17:51 Син Трампа порівняв США з «банановою республікою» та закликав до «тотальної війни»
17:39 Радник Єрмака назвав суддів КСУ «виродками»: там попросили його «не впадати в паніку»
17:06 У США обмежили повітряний простір над будинком Байдена
16:54 В Україні зніматимуть англомовний серіал про космос
16:16 «Я хочу миру»: Полякова прокоментувала свій виступ з Кіркоровим
15:56 Трамп заявив, що Twitter вийшов із-під контролю
15:42 Нардепи провалили призначення судді КСУ
15:25 Румунія ввела комендантську годину через спалах COVID-19
15:00 Tesla втілила у реальність жарт Маска і запустила продаж текіли
13:45 У Раді з'явився новий нардеп, який зайняв місце Вакарчука
13:43 Ексміністр Милованов запропонував цензурувати ЗМІ
13:26 На Fox News скептично ставляться до заяв Трампа щодо фальсифікації виборів
Ексклюзив
13:14 Як «слуги народу» домовлялися маски носити – фото
12:07 Американські телеканали і Twitter відмовилися транслювати промову Трампа
Ексклюзив
12:02 «ХутроOFF»: Зоозахисники під Радою вимагають заборонити шкуродерні в Україні

«Боротьба не закінчилася»: Байден за крок до перемоги, але збір коштів на суди з Трампом триває

Кандидат у президенти США Джо Байден закликає прихильників підтримати його та пожертвувати кошти на суди з Дональдом Трампом. 

П’ятниця, 6 листопада 2020, 20:00

Відповідний допис Байден опублікував у Facebook.

Як повідомлялося раніше, президентська кампанія Джо Байдена почала збирати кошти на судове протистояння з Дональдом Трампом. Трамп, як відомо, хоче домогтися припинення підрахунку голосів через те, що враховуються бюлетені, що надійшли поштою у день виборів, та заявляє, що звертатиметься до Верховного суду.

Читайте також:

Чи вплинуть рішення Верховного суду на перебіг виборів США, як погрожує Трамп?

Наразі лідер президентських перегонів невідомий у п’ятьох штатах – Неваді, Пенсильванії, Джорджії, Північній Кароліні та Алясці.

Трамп лідирує у двох з них – Алясці та Північній Кароліні, Байден – у трьох інших, проте відрив між кандидатами мінімальний, до 2%.

За наявними результатами Байден вже має 264 голоси виборників з 270 потрібних для перемоги. Аби перемогти, йому необхідно отримати перевагу у будь-якому зі штатів, які залишилися. Попри це, кандидат не оголошує себе переможцем завчасно і продовжує збір коштів на суди.

“Дональд Трамп збирається до суду, щоб не допустити підрахунку голосів. Ми розпочали найбільші в історії заходи щодо захисту виборів, щоб дати йому відповідь, потрібна ваша допомога”, – написав він, закликавши американців пожертвувати кошти.

На сайті для збирання коштів зазначено, що саме зараз Джо Байден та кандидатка у віцепрезидентки Камала Гарріс потребують значної підтримки, оскільки “боротьба не закінчена”.

  • В американському штаті Джорджія, де демократ Джо Байден випереджає республіканця Дональда Трампа, перерахують голоси. На кону 16 голосів виборників.
  • #Букви уважно слідкують за перебігом виборів у США. Всі деталі ви можете прочитати тут.
Теги: вибори в США, вибори в США, Джо Байден, Дональд Трамп, суд

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись