«Боротьба не закінчилася»: Байден за крок до перемоги, але збір коштів на суди з Трампом триває

Відповідний допис Байден опублікував у Facebook.
Як повідомлялося раніше, президентська кампанія Джо Байдена почала збирати кошти на судове протистояння з Дональдом Трампом. Трамп, як відомо, хоче домогтися припинення підрахунку голосів через те, що враховуються бюлетені, що надійшли поштою у день виборів, та заявляє, що звертатиметься до Верховного суду.
Наразі лідер президентських перегонів невідомий у п’ятьох штатах – Неваді, Пенсильванії, Джорджії, Північній Кароліні та Алясці.
Трамп лідирує у двох з них – Алясці та Північній Кароліні, Байден – у трьох інших, проте відрив між кандидатами мінімальний, до 2%.
За наявними результатами Байден вже має 264 голоси виборників з 270 потрібних для перемоги. Аби перемогти, йому необхідно отримати перевагу у будь-якому зі штатів, які залишилися. Попри це, кандидат не оголошує себе переможцем завчасно і продовжує збір коштів на суди.
“Дональд Трамп збирається до суду, щоб не допустити підрахунку голосів. Ми розпочали найбільші в історії заходи щодо захисту виборів, щоб дати йому відповідь, потрібна ваша допомога”, – написав він, закликавши американців пожертвувати кошти.
На сайті для збирання коштів зазначено, що саме зараз Джо Байден та кандидатка у віцепрезидентки Камала Гарріс потребують значної підтримки, оскільки “боротьба не закінчена”.
- В американському штаті Джорджія, де демократ Джо Байден випереджає республіканця Дональда Трампа, перерахують голоси. На кону 16 голосів виборників.
- #Букви уважно слідкують за перебігом виборів у США. Всі деталі ви можете прочитати тут.