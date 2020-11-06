«Боротьба не закінчилася»: Байден за крок до перемоги, але збір коштів на суди з Трампом триває

Кандидат у президенти США Джо Байден закликає прихильників підтримати його та пожертвувати кошти на суди з Дональдом Трампом.

Відповідний допис Байден опублікував у Facebook.

Як повідомлялося раніше, президентська кампанія Джо Байдена почала збирати кошти на судове протистояння з Дональдом Трампом. Трамп, як відомо, хоче домогтися припинення підрахунку голосів через те, що враховуються бюлетені, що надійшли поштою у день виборів, та заявляє, що звертатиметься до Верховного суду.

Наразі лідер президентських перегонів невідомий у п’ятьох штатах – Неваді, Пенсильванії, Джорджії, Північній Кароліні та Алясці.

Трамп лідирує у двох з них – Алясці та Північній Кароліні, Байден – у трьох інших, проте відрив між кандидатами мінімальний, до 2%.

За наявними результатами Байден вже має 264 голоси виборників з 270 потрібних для перемоги. Аби перемогти, йому необхідно отримати перевагу у будь-якому зі штатів, які залишилися. Попри це, кандидат не оголошує себе переможцем завчасно і продовжує збір коштів на суди.

“Дональд Трамп збирається до суду, щоб не допустити підрахунку голосів. Ми розпочали найбільші в історії заходи щодо захисту виборів, щоб дати йому відповідь, потрібна ваша допомога”, – написав він, закликавши американців пожертвувати кошти.

На сайті для збирання коштів зазначено, що саме зараз Джо Байден та кандидатка у віцепрезидентки Камала Гарріс потребують значної підтримки, оскільки “боротьба не закінчена”.