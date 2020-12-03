Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, яким пропонується зняти вікові обмеження для державних службовців.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону № 4096 підтримали 260 нардепів.

Згідно з чинним законодавством, на держслужбу не може вступити особа, яка досягла 65-річного віку (стаття 19 закону “Про державну службу”).

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, “у виняткових випадках виникає потреба в залишенні держслужбовця на займаній посаді після досягнення ним 65-річного віку для більш ефективного функціонування державного органу”.

Документ вносить зміни в закон “Про державну службу”.

Пропонується призначати осіб, які досягли 65 років, на посаду державної служби на 1 рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно. Такі продовження терміну перебування на держслужбі, згідно із запропонованими змінами, будуть можливі до досягнення службовцем 70 років.

Також пропонується виключити із закону “Про державну службу” пункт про те, що на держслужбу не може вступити особа, яка досягла 65-річного віку.

“Ухвалення законопроєкту сприятиме ефективному функціонуванню державних органів… Ні ейджизму (дискримінації за віком, – ред.) на державній службі”, – зазначив заступник голови фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко, представляючи законопроєкт.

У свою чергу нардеп від групи “За майбутнє” Тарас Батенко заявив, що законопроєкт має “певні застереження”. За його словами, такий закон може відштовхнути молодь, яка не зможе зайняти певну посаду і змушена буде їхати за кордон.

А нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко згадав, як чинна влада шукала “нові обличчя” для держслужби. Він зазначив, що “епоха нових облич завершилася остаточно”.