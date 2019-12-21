Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Так, працівники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі співробітниками територіальних підрозділів поліції продовжують заходи з виявлення та припинення незаконної діяльності об’єктів грального бізнесу на території України.

Зазначається, що вже на території держави припинено діяльність 5300 гральних закладів. Проте мобільні групи поліції здійснюють постійний моніторинг і готові реагувати на спроби власників грального бізнесу поновити незаконну діяльність.

Загалом з початку відпрацювання у правопорушників вилучено 4400 одиниць грального обладнання. Серед вилученого – 29 електронних рулеток, 107 столів для гри у покер, 247 гральних автоматів, 3715 одиниць комп’ютерного обладнання, 318 одиниць іншого комп’ютерного обладнання. Приблизна вартість вилученого становить 51,3 мільйона гривень.

На цей час за фактами зайняття гральним бізнесом поліцейські відкрили 250 кримінальних проваджень за ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

“Поліцейські звертаються до всіх громадян: якщо ви бачите, що такі заклади функціонують, повідомляйте на лінію 102 для оперативного реагування на такі події”, – наголосили в МВС.

Нагадаємо, що раніше Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що всі гральні заклади в країні закриються до 16:00 20 грудня.