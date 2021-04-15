Президент США Джо Байден дещо змінив зовнішньополітичний курс країни та точно залишив слід в історії - заявивши про вивід військ з Афганістану і закликавши до захисту країни від Росії та Китаю в кіберпросторі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Завершення 20-річної війни в Афганістані

В середу, 14 березня, Байден заявив про те, що американські військові покинуть Афганістан до 11 вересня 2021 році.

“Війна в Афганістані ніколи не призначалася для участі кількох поколінь… На нас напали. Ми почали війну з чіткими цілями. Ми досягнули цих цілей… Бен Ладен мертвий, Аль-Каїда деградувала в Афганістані, настав час завершити цю війну”, – заявив Байден, стоячи в тому ж місці, з якого Джордж Буш оголосив про початок війни в Афганістані в жовтні 2001 року.

В результаті військових дій на території Афганістану загинули близько 2,3 тисяч американських солдатів. На військові дії США витратили понад 2 трлн доларів.

Згідно із затвердженим планом щодо виведення військ, процедура розпочнеться 1 травня. Незначна частина американських військових залишиться в Афганістані для захисту американських дипломатів.

Рішення США підтримали в НАТО, а сьогодні вранці держсекретар Ентоні Блінкен особисто прибув до Афганістану, де заявив про підтримку США, попри вихід військового контингенту.

Політика стосовно Росії

15 квітня Байден оголосив про введення нового пакету санкцій проти Росії за кібератаки Росії на урядові ресурси США, а також анексію Криму. Цим кроком він ясно дав зрозуміти, що “більша загроза для Америки наразі в кіберпросторі, а не в горах Афганістану”.

В п’ятницю, 16 квітня, Байден прийматиме першого іноземного гостя в Білому домі – прем’єр-міністра Японії. Разом вони зроблять заяву щодо створення єдиної платформи для протидії загрозам з боку Китаю.

Байден та його команда вважають, що зовнішньополітичні інтереси Америки наразі більше в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, аніж на Близькому Сході.

На наступному тижні Байден проведе кліматичний саміт, на який запросив десятки світових лідерів, серед яких президент Росії Володимир Путін. На думку американського президента, проблеми клімату ставлять під загрозу майбутнє планети та не менш важливі, ніж тероризм.

“Це дає чітке розуміння того, яку роль вибрав Байден, як головнокомандувач. Він знову й знову заявляє про те, що демократія все ще працює”, – сказано в матеріалі.

На думку чиновників в оточенні Байдена, він намагається відродити сильну та демократичну країну, яка демократичним шляхом здатна відновити справедливість та захистити своїх громадян.

На думку президентського радника з національної безпеки Джейка Саллівана, “Байден хоче поставити Америку в положення сили, щоб мати можливість протистояти не тільки конкуренції великих держав з боку Росії та Китаю, а й серйозним транснаціональним загрозам, що впливають на американський спосіб життя: пандемії, зміни клімату, тероризм, кіберзагрози”.

В матеріали зробили акцент на тому, що Байден став президентом США, маючи величезний досвід у сфері зовнішньої політики.На його думку, будь-яка війна забирає увагу та ресурси, які можна було б витратити на щось інше

Байден продовжує говорити про те, що США прагнуть до конструктивного стратегічного діалогу з Росією. Він зробив перший крок – запропонував Путіну зустрітися в Європі, аби обговорити спільний план співробітництва.

Разом з тим американський лідер наголосив, що за неправомірні дії Росія нестиме відповідальність. За його словами, сьогодні могли бути не тільки ці санкції, але значно серйозніші кроки, однак він вважає, що “відповідь має бути пропорційною”. Під час заяви з приводу введення санкцій Байден сказав, що “невидимі кроки” у відповідь на російське втручання можуть виявитися більш руйнівними для РФ.

Протистояння Китаю

В порівнянні з Росією, Китай – значно масштабніший ворог для США. В адміністрації Байдена вважають, що економіка та збройні сили Китаю зростають настільки швидко, що в найближчі десятиліття ця країна може випередити США за всіма показниками.

В Білому домі вважають, що Байден повинен співпрацювати з Китаєм та Росією. Президент США вже зробив кілька кроків в цьому напрямку. Зокрема, він переглянув умови нового ядерного договору з Росією та розраховує на співпрацю з Китаєм в боротьбі зі змінами клімату. Вже заплановано офіційний візит Джона Керрі, спеціального посла з цього приводу, до Китаю. Він стане найвищою посадовою особою, яка здійснить візит до Китаю від імені США за нової влади.

На думку дипломатів, Росія та Китай вже скористалися “слабкостями” всередині США. Зокрема, це штурм Капітолія 6 січня, а також економічний спад, спровокований пандемією коронавірусу.

Тому команда Байдена оголосила про проведення якісних та глибинних інфраструктурних змін, аби зсередини зміцнювати країну, що пізніше відобразиться на зовнішньополітичній арені.

Байден відправив на Тайвань неофіційну делегацію. Це продемонструвало його прихильність до острова, оскільки політика Китаю стає все агресивнішою. Однак такий жест розгнівав китайську владу, яка продовжує стверджувати, що Тайвань – їх територія. Під час візиту японського прем’єр-міністра Байден намагатиметься отримати його підтримку в таких діях проти Китаю.

В кінці травня до Білого дому приїде президент Південної Кореї. Його Байден проситиме підтримати зовнішньополітичні аспекти боротьби з Китаєм.

Аби протидіяти Китаю, Байден відновив засідання “чотирьохядерного альянсу”: Японії, США, Австралії та Індії.

На думку офіційних представників Білого дому, вивід військ з Афганістану – спосіб виокремити потрібні ресурси та час для вирішення завдань в Азії. Байден вважає, що Китай не просто має лідерство у сфері нанотехнологій, але бере участь в “битві між користю демократії у XXI столітті та автократією”.

Нагадаємо, що у четвер, 15 квітня, Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації. Санкції викликані кібератаками Росії на урядові ресурси США, а також анексією Криму.