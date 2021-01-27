Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради нардепи зуміли ухвалити кілька важливих законопроєктів, проте не забували і вести жваві дискусії в чатах.

#Букви розповідають, як пройшов робочий день у Парламенті.

На початку засідання спікер ВР Дмитро Разумков нагадав народним обранцям, що сьогодні – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Після вступного слова сам Разумков, двоє віце-спікерів – Руслан Стефанчук і Олена Кондратюк, а також нардепи в залі засідань піднялися зі своїх місць і вшанували пам’ять загиблих.

Згодом нардепи виступали з трибуни ВР із різними заявами та пропозиціями. Наприклад, лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко оголосила про намір ініціювати проведення референдумів з п’яти питань, серед яких – легалізація медичного канабісу та продаж землі сільськогосподарського призначення.

Потім нардепи розпочали розгляд законопроєктів. Наприклад, був ухвалений у першому читанні важливий документ про захист боржників при врегулюванні простроченої заборгованості. Він забороняє колекторам погрожувати боржникам, влаштовувати їм телефонний “терор”, обробляти персональні дані.

Ще один ухвалений законопроєкт стосувався підвищення ліміту для безмитних міжнародних посилок з 100 до 150 євро. Цей документ також ухвалили в першому читанні.

Незважаючи на зусилля і активну підтримку “слуг народу”, Рада провалила проєкт закону про самоврядування медичних професій в Україні. Перед голосуванням “слуги” відзначали в своєму чаті, що документ “треба підтримувати”, оскільки “дві професії точно готові до самоврядування – стоматологи та фармацевти”.

Під час засідання Юлія Тимошенко встигла “засвітити” чат, в якому спілкуються голови фракцій ВР (з поздоровленнями і дискусіями з інших питань):

Нардеп від “слуг” Ольга Совгиря погоджувала з колегою Андрієм Костіним, коли краще обговорити “на двох”, “що робити з лобізмом”:

Дискусію серед “слуг” викликали нещодавні протести моряків проти корупції в сфері підготовки та дипломування:

Хтось вивчав дані щодо зарплат наглядової ради “Укрзалізниці”, до якої, зокрема, входить колишній нардеп Сергій Лещенко (якщо вірити інфографіці, яку розглядав нардеп від “Батьківщини” Вадим Івченко, Лещенко від початку січня до кінця квітня 2020 року заробив близько 1,4 млн грн):

Варто зазначити, що Рада сьогодні створила тимчасову слідчу комісію з питань перевірки і оцінки стану Акціонерного товариства “Укрзалізниця”.

Тим часом голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко закликав підписувати “постанову по тарифам”, згідно з якою пропонується повернути окремий тариф на споживання електроенергії до 100 кВт/год на місяць.

Цей документ сьогодні був внесений до ВР.