Про це пише Reuters.
Також буде накладена заборона на рекламу подібних продуктів в магазинах, на касах, на входах в магазини і в переходах з магазину в магазин.
Уряд заявив, що ожиріння є однією з найсерйозніших довгострокових проблем суспільної охорони здоров’я Великобританії: майже дві третини дорослого населення країни мають надмірну вагу.
“Ми обмежуємо рекламні акції і вводимо ряд заходів, щоб зробити вибір здорової їжі легким. Створення середовища, яке допомагає кожному їсти більш здорову їжу регулярно, має вирішальне значення для поліпшення здоров’я нації”, – сказав міністр охорони здоров’я Джо Черчилль.
Великобританія вперше запропонувала обмежити акції “купи один – отримай другий безкоштовно” ще в липні. Тоді також анонсували на заборону нездорової їжі під час телевізійних трансляцій до 21:00.
Крім того, минулого місяця уряд Великобританії пішов ще далі, запропонувавши тотальну заборону на онлайн-рекламу нездорової їжі.
- Раніше прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив про початок загальнонаціональної кампанії “Покращуй здоров’я”, спрямованої на боротьбу з ожирінням. При цьому він сказав, що раніше був “занадто товстим”.