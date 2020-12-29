З квітня 2022 року в Британії заборонять рекламні акції формату "купи один - отримай другий безкоштовно" для їжі з високим вмістом жиру, цукру або солі, а також безкоштовно доливати солодкі безалкогольні напої в ресторанах.

Про це пише Reuters.

Також буде накладена заборона на рекламу подібних продуктів в магазинах, на касах, на входах в магазини і в переходах з магазину в магазин.

Уряд заявив, що ожиріння є однією з найсерйозніших довгострокових проблем суспільної охорони здоров’я Великобританії: майже дві третини дорослого населення країни мають надмірну вагу.

“Ми обмежуємо рекламні акції і вводимо ряд заходів, щоб зробити вибір здорової їжі легким. Створення середовища, яке допомагає кожному їсти більш здорову їжу регулярно, має вирішальне значення для поліпшення здоров’я нації”, – сказав міністр охорони здоров’я Джо Черчилль.

Великобританія вперше запропонувала обмежити акції “купи один – отримай другий безкоштовно” ще в липні. Тоді також анонсували на заборону нездорової їжі під час телевізійних трансляцій до 21:00.

Крім того, минулого місяця уряд Великобританії пішов ще далі, запропонувавши тотальну заборону на онлайн-рекламу нездорової їжі.