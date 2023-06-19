Джерело: пресслужба 516 батальйону.
Петро Дідура обіймав посаду старшого навідника мінометного розрахунку в першій окремій бригаді спеціального призначення ім. Івана Богуна 516-го батальйону. У пресслужбі заявили, що його історія стала легендарною на передовій.
Під час несення бойового чергування поблизу смт Білогорівка у Луганській області захисник побачив ворожу диверсійну групу “вагнерівців”. Він ухвалив рішення діяти швидко – “бій, який розгорнувся, був жорстоким та неухильним”.
“Шалений спротив героя змусив ворога відступити, тим самим не дав змогу ворогу зайти в тил. Тривалість бою була настільки великою, що у нашого героя закінчилися всі боєприпаси, проте його мужність та незламний дух боротьби не дав слабини. Побратими не встигли буквально на декілька секунд. У руках Герой тримав автомат, націлений у бік ворога, але сам він вже не дихав”, – розповіли у батальйоні.
За даними пресслужби, виняткова відвага Петра Дідури стала прикладом для інших бійців.
“Він – справжній герой, який зробив усе можливе, щоб захистити своїх побратимів”, – зазначено у повідомленні.
Петро Дідура народився в селі Краснопілка, Черкаської області.
- 18 червня відбулася церемонія прощання з військовим бригади “Азов” Олегом Садиком на позивний “Молот”. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь, а у вересні 2022 року повернувся з російського полону.
- Під час виконання бойового завдання 2 червня загинув український льотчик Владислав Савельєв (позивний NOMAD).