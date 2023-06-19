Джерело: пресслужба 516 батальйону.

Петро Дідура обіймав посаду старшого навідника мінометного розрахунку в першій окремій бригаді спеціального призначення ім. Івана Богуна 516-го батальйону. У пресслужбі заявили, що його історія стала легендарною на передовій.

Під час несення бойового чергування поблизу смт Білогорівка у Луганській області захисник побачив ворожу диверсійну групу “вагнерівців”. Він ухвалив рішення діяти швидко – “бій, який розгорнувся, був жорстоким та неухильним”.

“Шалений спротив героя змусив ворога відступити, тим самим не дав змогу ворогу зайти в тил. Тривалість бою була настільки великою, що у нашого героя закінчилися всі боєприпаси, проте його мужність та незламний дух боротьби не дав слабини. Побратими не встигли буквально на декілька секунд. У руках Герой тримав автомат, націлений у бік ворога, але сам він вже не дихав”, – розповіли у батальйоні.

За даними пресслужби, виняткова відвага Петра Дідури стала прикладом для інших бійців.

“Він – справжній герой, який зробив усе можливе, щоб захистити своїх побратимів”, – зазначено у повідомленні.

Петро Дідура народився в селі Краснопілка, Черкаської області.