Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW.
“Немислимо… мільйони тонн пшениці залишаються заблокованими в Україні, тоді як в решті світу люди голодують”, – заявив журналістам голова дипломатії Євросоюзу, прибувши на зустріч глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі.
Боррель наголосив, що такі дії РФ є справжнім воєнним злочином, і він не уявляє наслідків, якщо блокування триватиме ще довше.
Раніше директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі заявив, що на тлі російсько-української війни світові загрожує дефіцит продовольства, який може спровокувати заворушення в десятках країн, які потребують експорту зерна з України та РФ.
За його словами, якщо кризу не буде вирішено, це призведе до голоду, дестабілізації та масової міграції. Після економічної кризи 2007-2009 років у 48 країнах світу спалахнули заворушення, оскільки ціни на сировинні товари та інфляція зросли, а економічні фактори, які існують зараз, набагато гірші, ніж ті, які спостерігалися 15 років тому.
Бізлі наголосив, що вже починаються заворушення в Шрі-Ланці та протести у Тунісі, Пакистані та Перу, водночас з дестабілізацією в таких місцях, як Буркіна-Фасо, Малі, Чад.
Довідка. Україна щороку вирощує достатньо продуктів, аби нагодувати 400 мільйонів людей — 42% світової соняшникової олії, 16% кукурудзи та 9% пшениці. Також ООН отримує 40% пшениці для своїх програм надзвичайної продовольчої допомоги з України.
- Нагадаємо, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність розблокування українських портів та зазначила, що продовольство стало частиною “арсеналу терору” РФ.
- В ООН заявили, що кількість людей, яким гостро бракуватиме продовольства, може сягнути 323 мільйонів: через війну РФ в Україні на межі голодування опиняться ще 47 мільйонів осіб.
- Очільник Європейської ради Шарль Мішель звинуватив Росію у використанні продовольства як зброї проти країн, що розвиваються.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент України Володимир Зеленський провели розмову, темами якої стали зокрема глобальна продовольча безпека та військова підтримка України.