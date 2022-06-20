Верховний представник Європейського Союзу із питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель закликав РФ припинити блокування українських портів і тим самим уможливити експорт зерна.

Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW.

“Немислимо… мільйони тонн пшениці залишаються заблокованими в Україні, тоді як в решті світу люди голодують”, – заявив журналістам голова дипломатії Євросоюзу, прибувши на зустріч глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі.

Боррель наголосив, що такі дії РФ є справжнім воєнним злочином, і він не уявляє наслідків, якщо блокування триватиме ще довше.

Раніше директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі заявив, що на тлі російсько-української війни світові загрожує дефіцит продовольства, який може спровокувати заворушення в десятках країн, які потребують експорту зерна з України та РФ.

За його словами, якщо кризу не буде вирішено, це призведе до голоду, дестабілізації та масової міграції. Після економічної кризи 2007-2009 років у 48 країнах світу спалахнули заворушення, оскільки ціни на сировинні товари та інфляція зросли, а економічні фактори, які існують зараз, набагато гірші, ніж ті, які спостерігалися 15 років тому.

Бізлі наголосив, що вже починаються заворушення в Шрі-Ланці та протести у Тунісі, Пакистані та Перу, водночас з дестабілізацією в таких місцях, як Буркіна-Фасо, Малі, Чад.

Довідка. Україна щороку вирощує достатньо продуктів, аби нагодувати 400 мільйонів людей — 42% світової соняшникової олії, 16% кукурудзи та 9% пшениці. Також ООН отримує 40% пшениці для своїх програм надзвичайної продовольчої допомоги з України.