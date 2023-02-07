Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель повідомив, що крім маніпулювання інформацією у війні проти України, Росія також створює труднощі для всього світу.

Про це повідомляє PolskieRadio.

7 лютого, у Брюсселі під час конференції, присвяченій боротьбі з іноземними кампаніями дезінформації Боррель наголосив, що Росія використовує маніпуляції та втручання в інформацію як ключові інструменти цієї війни.

Ця війна полягає не лише у використанні вибухівки, бомб, куль та вбивстві. Йдеться про свідомість людей. Це про те, як підкорити дух, інтелект, як люди розуміють події”, — наголосив дипломат, додавши, що маніпулювання інформацією є звичайним для Росії інструментом.

Боррель закликав зрозуміти, що війна, що точиться на території України — це не лише війна за свободу, незалежність і територіальну цілісність країни, а й за цінності, на яких базується розуміння світу. Тож, на його переконання, нині українці також воюють за весь цивілізований світ.

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Він констатував, що це не війна між “європейцями чи війна між Заходом і Росією, як любить висловлюватися Росія”. Проте, наголосив, що її наслідки впливають на весь світ. За його словами, “Росія створює труднощі для всього світу і намагається переконати людей, що це наша вина”.