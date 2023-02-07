Про це повідомляє PolskieRadio.
7 лютого, у Брюсселі під час конференції, присвяченій боротьбі з іноземними кампаніями дезінформації Боррель наголосив, що Росія використовує маніпуляції та втручання в інформацію як ключові інструменти цієї війни.
Ця війна полягає не лише у використанні вибухівки, бомб, куль та вбивстві. Йдеться про свідомість людей. Це про те, як підкорити дух, інтелект, як люди розуміють події”, — наголосив дипломат, додавши, що маніпулювання інформацією є звичайним для Росії інструментом.
Боррель закликав зрозуміти, що війна, що точиться на території України — це не лише війна за свободу, незалежність і територіальну цілісність країни, а й за цінності, на яких базується розуміння світу. Тож, на його переконання, нині українці також воюють за весь цивілізований світ.
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Він констатував, що це не війна між “європейцями чи війна між Заходом і Росією, як любить висловлюватися Росія”. Проте, наголосив, що її наслідки впливають на весь світ. За його словами, “Росія створює труднощі для всього світу і намагається переконати людей, що це наша вина”.
- З початку повномасштабного російського вторгнення кіберфахівці Служби безпеки України викрили понад 1200 пропагандистів, які поширювали в мережі фейкову інформацію та російські наративи.
- Російська пропаганда, що є мутованою версією радянської, сьогодні вважається одним з найпотужніших елементів й методів маніпулювання свідомостями людей.
- У Німеччині дехто вимагав зміни курсу щодо України. Розслідування журналістів показало, що ключові фігури кампанії мають зв’язки з російською державою або ультраправими.
- Зростає кількість поляків, чиї думки збігаються з російською пропагандою, особливо щодо ставлення до Росії та її війни проти України – мовиться у звіті аналітичного центру Warsaw Enterprise Institute.