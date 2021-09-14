Європейський Союз не має іншого виходу, окрім як вести переговори з новими керівниками Афганістану з ісламістського руху "Талібан".

Про це заявив очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель в Європейському парламенті, інформує міжнародне агентство Reuters.

“Афганська криза не закінчилася. Щоб мати будь-який шанс вплинути на події, у нас немає іншого виходу, окрім як співпрацювати з талібами”, – сказав Боррель.

Також він зазначив, що Брюссель спробує скоординуватись з урядами країн ЄС й організувати дипломатичну присутність у Кабулі.

Агентство нагадує, що міністри закордонних справ ЄС встановили умови для відновлення гуманітарної допомоги та дипломатичних зв’язків з талібами, які взяли під контроль Афганістан 15 серпня, включаючи повагу до прав людини, зокрема прав жінок.

“Можливо, це чистий оксиморон говорити про права людини, але це те, про що ми повинні їх запитати”, – сказав Боррель.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула.

Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками. Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.

Напередодні бойовики терористичної організації “Талібан” підняли свій прапор над президентським палацом в Афганістані.