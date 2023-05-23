23 травня Верховний представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що країни Євросоюзу вже надали Україні 220 тисяч артилерійських снарядів та 1300 ракет.

Джерело: DW

Наразі мовиться лише про першу частину плану з постачання боєприпасів, узгодженого Радою ЄС у березні.

Голова європейської дипломатії зауважив журналістам у Брюсселі, що ЄС досягне мети в 1 млрд євро — нині державам-членам вже компенсовано 800 млн євро.

20 березня Рада Європейського Союзу погодила план постачання Україні одного мільйона боєприпасів протягом року.

На першому держави-члени ЄС передадуть Києву снаряди зі своїх запасів, отримавши компенсацію від Європейського фонду миру – на це виділили 1 мільярд євро. На другому етапі аналогічну суму виділять на укладання контрактів із виробниками снарядів, після чого держави ЄС розширюватимуть власні потужності з їхнього виготовлення.

Також Боррель поінформував, що є ще два інші проєкти, один з яких очолює Франція, інший — Німеччина. Водночас дипломат не став повідомляти про деталі.

На третьому етапі країни працюватимуть над нарощуванням виробничих потужностей оборонної промисловості ЄС та Норвегії. Боррель запевнив, що європейська промисловість має можливості виробляти боєприпаси у достатній кількості.

3 травня після тижнів переговорів посли ЄС нарешті узгодили деталі угоди на 1 мільярд євро щодо закупівлі вкрай необхідних Україні боєприпасів.

Окрім схеми на 1 мільярд євро для спільної закупівлі боєприпасів для Києва під час підготовки до контрнаступу проти Росії, Європейська комісія також запустила план використання понад 500 мільйонів євро, аби допомогти європейським збройовим компаніям оновити обладнання та збільшити виробничі потужності. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має зобов’язання підтримати Україну, оскільки “вона героїчно протистоїть жорстокому російському загарбнику”.

Стало відомо, що уряд Словенії ознайомився з підходом до спільної закупівлі боєприпасів для України. Проєктну угоду між Європейським оборонним агентством (EDA) та міністерствами оборони країн-учасниць підпише міністр оборони Мар’ян Шарец.

Нещодавно президент Чехії Петр Павел зазначив, що українським військам критично не вистачає боєприпасів, котрі б дали змогу швидше розпочати контрнаступ та повернути окуповані Росією території.

Своєю чергою, глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що Європейський Союз має “терміново” надати Україні боєприпаси. На його думку, блок повинен закуповувати їх “скрізь, де це можливо”.

24 квітня Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що потік боєприпасів в Україну повинен збільшитися “найближчими днями”.