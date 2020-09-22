Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що готовий поїхати до Білорусі, щоб допомогти врегулювати ситуацію.

Про це йдеться на сайті Європейської служби зовнішніх зв’язків.

Боррель заявив, що білоруська влада так і не розпочала жодного діалогу з протестувальниками та ігнорує пропозиції щодо посередництва ОБСЄ. Він підтримав активацію Московського механізму ОБСЄ для відряджання експертів з пошуку доказів порушень прав людини.

Також він зазначив, що сам готовий вирушити до Білорусі.

“Я готовий поїхати до Мінська, якщо це може сприяти прогресу. Досі Лукашенко відмовляється взаємодіяти з Європейським союзом на будь-якому рівні”, – сказав він.

Повідомляється, що на це має погодитися чинна влада Білорусі.

Проте глава європейської дипломатії наполягає, що Євросоюз не втручатиметься в справи Білорусі, але продовжить підтримувати демократичний вибір громадян і права людини.