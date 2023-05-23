Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель сказав, що він впевнений, що Україна може перемогти в повномасштабній війні з Росією.

Джерело: Жозеп Боррель на брифінгу за підсумками засідання міністрів оборони держав ЄС, передає “Європейська правда“.

Говорячи про військову та іншу допомогу Україні, Боррель зауважив, що Європейський Союз є лідером у підтримці України та продовжуватиме це робити.

За його совами міністри оборони країн-членів ЄС не погоджуються, як висловився Боррель, “з деякими людьми”, які кажуть, що Україна не може виграти цю війну.

“Ні! Навпаки, в України справи йдуть добре”, — сказав Високий представник ЄС.

Він додав, Україна “сплутала плани Путіна щодо швидкої перемоги і зуміла захистити себе”.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважає, що Україна не зможе виграти війну проти Росії, яка понад рік тому почала широкомасштабне вторгнення.

В Україні відповіли прем’єру-міністру Віктору Орбану щодо того, що ЗСУ не здатні виграти війну. МЗС наголосило, що на відміну від прихильників капітуляції без опору — наші громадяни продовжують боротися до повного звільнення окупованих Росією територій.