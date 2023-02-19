Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель виступив за ідею закупівель Євросоюзом боєприпасів від імені своїх членів для допомоги Україні.

Про це йшлося під час Мюнхенської безпекової конференції.

Пропозицію дипломат оголосив на Мюнхенській безпековій конференції, підтримавши прем’єр-міністерку Естонії Кайю Каллас.

Так, я абсолютно згоден із пропозицією естонської прем’єрки. Наразі ми працюємо над цим, і це матимеш успіх”, – зазначив Боррель.

Він висловив переконання, що президент Володимир Зеленський спільно з українцями отримують дуже багато оплесків, натомість недостатньо озброєння.

За словами дипломата, Київ потребує меншої кількості овацій, водночас більше озброєння.

Українці боряться та платять найвищу ціну життями, проте ця війна відбувається на європейській території, спричиняючи глобальний ефект на весь світ”, – пояснив він.

Раніше прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Україна повинна мати можливість захистити себе від російської агресії. Вона наголосила, що відтіснити Росію до її кордонів неможливо без збільшення постачання боєприпасів.

Вона наголосила, що російський військово-промисловий комплекс працює у три зміни. Тож вважає що Європейський Союз теж має збільшити свій оборонно-промисловий потенціал.

Україні потрібні боєприпаси, нам потрібно поповнити наші запаси… Сьогодні існують великі потреби з боку України та з боку європейських країн, які передали озброєння та техніку Україні”, — додала естонська прем’єр-міністерка.

За її словами, деякі держави сподіваються, що “ця проблема зникне сама собою, що ми зараз все віддамо Україні і досить, бо інакше все це коштує великих грошей”. Попри це Москва сподівається, що ЄС втомиться від власних ініціатив, поки РФ має багато людського ресурсу.

Своєю чергою, 15 лютого заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що для членів НАТО “цілком можливо” наростити виробництво боєприпасів зі швидкістю, необхідною для підтримки України.