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Боррель закликав країни ЄС надсилати Україні зброю за кілька днів, а не тижнів

Верховний представник Європейського Союзу  з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав країни-члени швидше надати Києву усю необхідну зброю, оскільки Україна готується до наступу РФ на сході країни.

Понеділок, 11 квітня 2022, 17:53
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Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

Він наголосив дипломатам ЄС, що рішення необхідно приймати за кілька днів, а не тижнів, і ЄС повинен зробити все можливе, щоб допомогти Україні.

Російські війська перегруповуються від Києва, оскільки Москва переносить свою військову кампанію на східний фронт. РФ зазнала низки невдач на півночі, стримувана запеклим опором України на землі та вмілим використанням протитанкових і зенітних ракет, котрі постачають держави-члени НАТО.

Те, що станеться на сході найближчими тижнями, матиме вирішальне значення для результату війни. Оскільки Москва не демонструє жодних ознак серйозного ставлення до ширших мирних переговорів, Україна має лише невелике вікно для підготовки та отримання необхідної зброї.

Більшість урядів ЄС зобов’язалися розглянути запити на озброєння, котрі містять танки та реактивні системи залпового вогню, але ще не вказали чітких часових рамок та яку конкретну зброю вони могли б надіслати. Цю тему наразі обговорюють на зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі.

Напередодні зустрічі міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила журналістам, що Україні потрібна більша військова підтримка, зокрема важке озброєння.

“Зараз не час для виправдань, зараз час для дій та прагматизму”, – наголосила Бербок.

Теги: Анналена Бербок, Жозеп Боррель, зброя, країни ЄС, озброєння, підтримка України

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