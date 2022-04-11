Боррель закликав країни ЄС надсилати Україні зброю за кілька днів, а не тижнів

Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.
Він наголосив дипломатам ЄС, що рішення необхідно приймати за кілька днів, а не тижнів, і ЄС повинен зробити все можливе, щоб допомогти Україні.
Російські війська перегруповуються від Києва, оскільки Москва переносить свою військову кампанію на східний фронт. РФ зазнала низки невдач на півночі, стримувана запеклим опором України на землі та вмілим використанням протитанкових і зенітних ракет, котрі постачають держави-члени НАТО.
Те, що станеться на сході найближчими тижнями, матиме вирішальне значення для результату війни. Оскільки Москва не демонструє жодних ознак серйозного ставлення до ширших мирних переговорів, Україна має лише невелике вікно для підготовки та отримання необхідної зброї.
Більшість урядів ЄС зобов’язалися розглянути запити на озброєння, котрі містять танки та реактивні системи залпового вогню, але ще не вказали чітких часових рамок та яку конкретну зброю вони могли б надіслати. Цю тему наразі обговорюють на зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі.
Напередодні зустрічі міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила журналістам, що Україні потрібна більша військова підтримка, зокрема важке озброєння.
“Зараз не час для виправдань, зараз час для дій та прагматизму”, – наголосила Бербок.
- Нагадаємо, російська пропаганда поширила фейк, що передана Україні система протиповітряної оборони (ППО) С-300 знищена. Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Ґегер спростував цю інформацію.
- Останній наступ РФ на східному Донбасі розпочався, заявив сьогодні радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко попередивши, що Росія продовжує нарощувати там війська.
- Стало відомо, що Кремль готує масштабну дезінформаційну кампанію. Російське керівництво планує націлити її на іноземні ЗМІ та політиків на тлі постачання в Україну озброєння.
- Водночас прихильники України готові почати допомагати їй у переході від радянської зброї до більш сучасного обладнання натівського зразка у війні з РФ, враховуючи можливу перспективу, що війна затягнеться на місяці або навіть роки.