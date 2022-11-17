Про це #Буквам повідомив шеф-кухар українського ресторану на Мангеттені “Veselka” Дмитро Марценюк.
“World Chef King Summit” проходив з 11 по 13 листопада на японському острові Аваджі – і саме там Дмитро Марценюк презентував український борщ. 14-15 листопада Марценюк також провів 4 дегустаційні українські звані вечері.
Подія проводилася за підтримки посольства України в Японії та українського центру спілкування та взаємодопомоги в Токіо при національній психологічній асоціації “SHIBUYA HIMAWARI”.
Під час заходу шеф-кухарі світового рівня доносили унікальність та важливість української культури, зокрема національних страв. Подію відвідали не лише представники української діаспори, а й найвідоміші шеф-кухарі Японії.
На форумі Надзвичайний і Повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський підняв важливість поширення української кухні в Японії.
Організатором події був Голова правління та генеральний директор Pasona Inc. Ясуюкі Нанбу. Він запропонував надати інвестиції в ресторан української кухні під керівництвом Дмитра Марценюка як переможця конкурсу.
Кошти, зібрані під час форуму, будуть передані для Збройних сил України та для закупки теплогенераторів нашим військовим.
- 1 липня українську національну страву — борщ — було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.
- Раніше анонсували те, що розгляд українського досьє щодо внесення борщу до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО відбудеться 1 липня. У Парижі провели позачергове засідання, де ухвалилм остаточне рішення щодо елементу “Культура приготування Українського Борщу”.
- Нагадаємо, що у травні український кулінарний експерт, шеф-кухар, бізнесмен та телеведучий Євген Клопотенко отримав світову премію World Influencers and Bloggers Awards 2022 як фудблогер року.