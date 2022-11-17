Культурну спадщину ЮНЕСКО – український борщ – в Японії під час кулінарного змагання в межах фуд-освітнього форуму та кулінарного конкурсу "World Chef King Summit" нагородили як найкращу національну страву з місцевих продуктів.

Про це #Буквам повідомив шеф-кухар українського ресторану на Мангеттені “Veselka” Дмитро Марценюк.

“World Chef King Summit” проходив з 11 по 13 листопада на японському острові Аваджі – і саме там Дмитро Марценюк презентував український борщ. 14-15 листопада Марценюк також провів 4 дегустаційні українські звані вечері.

Подія проводилася за підтримки посольства України в Японії та українського центру спілкування та взаємодопомоги в Токіо при національній психологічній асоціації “SHIBUYA HIMAWARI”.

Під час заходу шеф-кухарі світового рівня доносили унікальність та важливість української культури, зокрема національних страв. Подію відвідали не лише представники української діаспори, а й найвідоміші шеф-кухарі Японії.

На форумі Надзвичайний і Повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський підняв важливість поширення української кухні в Японії.

Організатором події був Голова правління та генеральний директор Pasona Inc. Ясуюкі Нанбу. Він запропонував надати інвестиції в ресторан української кухні під керівництвом Дмитра Марценюка як переможця конкурсу.

Кошти, зібрані під час форуму, будуть передані для Збройних сил України та для закупки теплогенераторів нашим військовим.