 

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу в Instagram.

Подивитися гру у прямому ефірі можна буде:

  • на телеканалі Футбол 1,
  • сервісі OLL.tv,
  • на офіційному YouTube-каналі УАФ.

До складу збірної України ввійшли:

  • Воротарі: Георгій Бущан (“Динамо” Київ), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – “Шахтар” Донецьк), Дмитро Різник (“Ворскла” Полтава).
  • Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі – “Динамо” Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі – “Шахтар” Донецьк).
  • Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва – “Шахтар” Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш (усі – “Динамо” Київ), Сергій Булеца (“Зоря” Луганськ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва – СК “Дніпро-1”).
  • Нападники: Артем Довбик (СК “Дніпро-1”), Артем Бєсєдін (“Динамо” Київ).

Матч буде одним із товариських поєдинків української збірної у межах підготовки до змагання за вихід на мундіаль проти Шотландії.