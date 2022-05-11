Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу в Instagram.
Подивитися гру у прямому ефірі можна буде:
- на телеканалі Футбол 1,
- сервісі OLL.tv,
- на офіційному YouTube-каналі УАФ.
До складу збірної України ввійшли:
- Воротарі: Георгій Бущан (“Динамо” Київ), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – “Шахтар” Донецьк), Дмитро Різник (“Ворскла” Полтава).
- Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі – “Динамо” Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі – “Шахтар” Донецьк).
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва – “Шахтар” Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш (усі – “Динамо” Київ), Сергій Булеца (“Зоря” Луганськ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва – СК “Дніпро-1”).
- Нападники: Артем Довбик (СК “Дніпро-1”), Артем Бєсєдін (“Динамо” Київ).
Матч буде одним із товариських поєдинків української збірної у межах підготовки до змагання за вихід на мундіаль проти Шотландії.
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- Зокрема усі футбольні клуби Російської Федерації, а також національна збірна відсторонені від усіх змагань, які проводяться під егідою ФІФА та УЄФА.