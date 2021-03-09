Про це розповідають #Букви.
Коли: о 22:00 за Києвом.
Де: Дортмунд, стадіон “Вестфален”.
Головний арбітр: Джюнейт Чакир (Туреччина).
Телетрансляція: “Футбол 2”, Oll.tv.
Орієнтовні склади:
“Боруссія”: Бюркі – Меньє, Джан, Хуммельс, Шульц – Ділейні, Беллінгем, Дауд – Ройс, Азар – Холанд
“Севілья”: Буну – Навас, Кунде, Карлос, Акунья – Хордан, Фернандо – Окампос, Ракітіч, Гомес – Ен-Несірі
Травмовано: Аксель Вітсель, Марсель Шмельцер, Джейдон Санчо, Мануель Аканджі (?), Рафаел Геррейро (?), Джованні Рейну (?) – Алейш Відаль, Яссін Буну (?), Жюль Кунді (?).
- 25 лютого пройшов матч 1/16 фіналу Ліги Європи між командами “Брюгге” і “Динамо”.