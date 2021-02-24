Про це розповідають #Букви.
Матч пройде в Будапешті на стадіоні “Ференц Пушкаш”.
Коли: о 22:00 за київським часом.
Головний суддя: Артур Соареш Діаш (Португалія).
Онлайн-трансляцію матчу можна подивитися: на каналі “Футбол 1”, сервісах MEGOGO, Sport.ua, oll.tv.
Орієнтовні склади:
“Боруссія” Менхенгладбах: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Ельведі, Бенсебайні, Крамер, Нойхаус, Хофманн Штіндль, Тюрам, Плеа.
“Манчестер Сіті”: Едерсон – Канселье, Стоунз, Діас, Зінченко, де Брюйне, Родрі, Гюндоган, Стерлінг, Жезус, Фоден.
Не зіграє: Аке (Манчестер Сіті).
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