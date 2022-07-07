Борис Джонсон оголосив про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Окрім цього, Джонсон вирішив піти з посади очільника Консервативної партії. Таке рішення Джонсон прийняв після того, як з його уряду звільнилось понад 50 посадовців.

Про це повідомляє британська компанія суспільного телерадіомовлення BBC.

О 14 годині за Києвом Борис Джонсон вийшов до журналістів та заявив про свою відставку одразу з двох посад: голови британського уряду та очільника Консервативної партії.

“Зараз зрозуміло, що воля парламентської Консервативної партії полягає у тому, щоб був новий лідер цієї партії та, відповідно, новий прем’єр-міністр”, – сказав Борис Джонсон.

Він додав, що процес вибору нового прем’єра повинен розпочатись негайно, про що він домовився с представником депутатського корпусу Консервативної партії Гремом Брейді. За словами Джонсона, графік оголосять вже наступного тижня.

“Тому я хочу сказати мільйонам людей, які голосували за нас у 2019 році, багато з них вперше голосували за консерваторів, дякую. Дякую за цей неймовірний мандат. Найбільша консерваторська більшість з 1987 року”, – додав він.

Також Джонсон наголосив, що у політиці немає людей, яких не можна було б замінити, та пообіцяв максимально підтримати майбутнього прем’єра.

Борис Джонсон також звернувся до українців запевнивши, що зміна уряду не вплине на підтримку України від Великої Британії. За його словами, при будь-яких обставинах Велика Британія виконає всі свої обіцянки щодо України

“Ми продовжимо підтримувати вашу боротьбу за свободу так довго, як буде потрібно”, – сказав він.

Зауважимо, що причиною масових відставок посадовців з уряду Джонсона стали неправдиві заяви з приводу колишнього заступника парламентського організатора правлячої Консервативної партії Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег.

Канцелярія Бориса Джонсона стверджувала, що він не знав цього інциденту і тому підтримав повторне призначення Кріса Пінчера у 2022 році, але пізніше він був змушений визнати, що це не так.

Додамо, що нещодавно Джонсон міг втратити посаду через інший скандал – вечірки під час локдауну. Однак тоді він отримав він отримав вотум довіри від членів уряду.

ДОВІДКА: Борис Джонсон обійняв посаду прем’єр-міністра Великої Британії у липні 2019 року, змінивши прем’єр-міністерку Терезу Мей.

У грудні 2020 року Консервативна партія Джонсона отримала більшість на загальних виборах, відкривши політику шлях до укладання угоди по Brexit та виходу країни з Європейського Союзу.

Після 24 лютого Борис Джонсон став одним зі світових лідерів, котрий найбільше підтримує України у боротьбі з російським агресором. Він особисто відвідав столицю України після нападу РФ. Окрім цього, уряд Великої Британії надав Києву необхідну зброю, зокрема протитанкові ракети та системи ППО, а невдовзі планує передати американські РСЗВ.

Велика Британія також виступає за запровадження суворих санкцій проти РФ.