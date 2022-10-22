Про це повідомило Sky News.
Джонсона вже можуть включити до виборчих перегонів, бо він має підтримку понад ста посадовців. Колишній прем’єр перебував у сімейній відпустці в Домініканській Республіці, але сьогодні повернувся до країни. Його змусила перервати відпочинок відставка Ліз Трасс.
Прихильники Бориса Джонсона вважають, що він готовий очолити партію та уряд. Ймовірно, що Ріші Сунак, колишній міністр фінансів, стане головним опонентом у боротьбі за лідерство. Коли обирали Ліз Трасс на посаду, то він також був головним опонентом. Відставка Ріші Сунака від посади міністра стала ключовою причиною відставки Джонсона.
Зазначимо, що Сунак також заручився підтримкою понад 100 консерваторів. Така кількість голосів необхідна для участі у першому турі голосування.
- 20 жовтня стало відомо, що прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку лише після 45 днів перебування на посаді. Вона залишатиметься на посаді, доки не оберуть її наступника.
- Очікується, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон візьме участь у конкурсі на лідерство Консервативної партії замість Ліз Трасс, яка 20 жовтня заявила, що подає у відставку.
- У Консервативній партії Великої Британії мають намір обрати майбутнього прем’єр-міністра до кінця цього місяця.
- 6 серпня Борис Джонсон залишив посаду прем’єр-міністра Великої Британії після трьох років головування, поступившись місцем своїй наступниці Ліз Трасс.