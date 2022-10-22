Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, отримав достатню підтримку для нового висування на посаду. Його кандидатуру підтримали більше як сто консерваторів.

Про це повідомило Sky News.

Джонсона вже можуть включити до виборчих перегонів, бо він має підтримку понад ста посадовців. Колишній прем’єр перебував у сімейній відпустці в Домініканській Республіці, але сьогодні повернувся до країни. Його змусила перервати відпочинок відставка Ліз Трасс.

Прихильники Бориса Джонсона вважають, що він готовий очолити партію та уряд. Ймовірно, що Ріші Сунак, колишній міністр фінансів, стане головним опонентом у боротьбі за лідерство. Коли обирали Ліз Трасс на посаду, то він також був головним опонентом. Відставка Ріші Сунака від посади міністра стала ключовою причиною відставки Джонсона.

Зазначимо, що Сунак також заручився підтримкою понад 100 консерваторів. Така кількість голосів необхідна для участі у першому турі голосування.