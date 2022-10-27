Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір просувати "План Маршалла". Він розглядає можливість створення нової організації, яка буде підтримувати та відбудовувати Україну.

Про це повідомило The Telegraph.

Борис Джонсон відкрив офіс у Вестмінстері (центральний район Лондона). У ньому він сподівається заснувати фонд, який, за словами його друзів, може зібрати мільйони для відновлення України.

Один з наближених до експрем’єра назвав його “планом Маршалла для України”. Він заявив, що Борис Джонсон має намір залучити багато коштів від приватних донорів. Інше джерело, близьке до Джонсона, підтвердило плани допомоги з “відбудови” України.