Про це повідомило The Telegraph.

Борис Джонсон відкрив офіс у Вестмінстері (центральний район Лондона). У ньому він сподівається заснувати фонд, який, за словами його друзів, може зібрати мільйони для відновлення України.

Один з наближених до експрем’єра назвав його “планом Маршалла для України”. Він заявив, що Борис Джонсон має намір залучити багато коштів від приватних донорів. Інше джерело, близьке до Джонсона, підтвердило плани допомоги з “відбудови” України.

“Він працює над великим проєктом, пов’язаним з Україною, який стосуватиметься реконструкції”, — сказало джерело.

Ріші Сунак, який став новим прем’єр-міністром Великої Британії, висловив сподівання, що Джонсон “продовжуватиме робити внесок у суспільне життя вдома та за кордоном”.

Очікується, що експрем’єр проведе зустріч з американськими сенаторами, щоб обґрунтувати продовження підтримки України з боку США. Він має намір привернути увагу Вашингтона до становища України. У Сполученому Королівстві існує занепокоєння, що підтримка Києва серед політиків-республіканців послаблюється перед президентськими виборами.

“Найголовніше, що республіканці підуть на це м’яко — є фланг республіканців, які стурбовані фінансовими наслідками. Він хоче переконатися, що цього не станеться”, — йдеться у повідомленні.

Бориса Джонсона призначили головою Консервативних друзів України під час щорічної конференції Консервативної партії на початку жовтня. Він планує зосередитися на тому, аби Україна отримала зброю. Поки що офіційної ролі в уряді Великої Британії він немає, але вона може з’явитися.