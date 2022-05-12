Про це Борис Джонсон заявив під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, повідомляє фінське видання Yle.
Як зауважив прем’єр-міністр Сполученого Королівства, напад Росії на Україну змінив формулу безпеки Європи, змінив реальність та майбутнє.
“Ми стали свідками кінця епохи після холодної війни, а напад на Україну, хоч як це сумно, відкрив нову сторінку”, – наголосив Джонсон.
Тому, додав британський лідер, його країна буде підтримувати Фінляндію та Швецію у військовій сфері, якщо хтось наважиться на вторгнення у ці держави.
У відповідь президент Фінляндії заявив, що події в Україні після 24 лютого змінили всю картину і показали, що Росія готова до нападу на сусідні країни.
“І коли запитують, як Росія поставиться до вступу Фінляндії до НАТО… Якщо це станеться, то я відповів би, що Росія сама до цього призвела.”, – сказав Нііністьо.
- Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністе та прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зробили спільну заяву щодо підтримки вступу країни до Північноатлантичного Альянсу.
- Також російські пропагандисти заявили, що Ірландія буде повністю знищена у разі завдання ядерного удару по Великій Британії.
- Раніше повідомлялось, що Велика Британія планує надати Україні додаткову військову допомогу на суму 1,3 млрд фунтів стерлінгів, що еквівалентно сумі у понад 1,5 млрд доларів США.