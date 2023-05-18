77-й прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав президента Франції Емманюеля Макрона "нудотним" та "підлабузником Путіна" через його візит до Москви на зустріч з президентом РФ.

Джерело: The Guardian з посиланням на заяву колишнього прессекретаря Бориса Джонсона Гуто Харрі.

Харрі створив подкаст про своє перебування на службі в британському уряді у період, коли він працював керівником відділу комунікацій Бориса Джонсона.

В останньому випуску свого подкасту “Безпрецедентний” Харрі розповів, що Джонсон назвав Макрона “путінським підлабузником”, коли президент Франції поїхав на зустріч до Путіна.

“Була напруга на початку, коли такі люди, як Емманюель Макрон, поїхали до Москви, щоб поговорити з Путіним. Я думаю, що Борис Джонсон назвав це “нудотним”, − розповів він.

На його думку, Емманюель Макрон відчував напругу через те, що Борис Джонсон, здавалося, біг наввипередки, щоб допомогти Україні.

Коли британська преса критикувала уряд Великої Британії через кризу з переселенцями, Макрон лише посилював цю критику своїми висловлюваннями.

За словами колишнього прессекретаря Бориса Джонсона, попри те, що Джонсон не схильний до того, щоб по-справжньому обурюватися чи вживати особливо різкі висловлювання, він почав різко висловлюватися стосовно Макрона.

За словами Харрі, на одній із зустрічей з невеликою групою своїх помічників Джонсон почав жорстоку атаку на Макрона.

“Джонсон сказав: “Він слово з чотирьох літер, яке починається на С, він дивак, він путінський підлабузник. Мені доведеться вибити йому світло (побити, – ред.)”, – розповів Гуто Харрі.

А також зазначив, що вже через кілька тижнів Борис Джонсон та Емманюель Макрон помирилися і навіть “випили віскі на саміті G7″.