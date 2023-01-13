За інформацією джерел, колишній глава британського уряду Борис Джонсон планує відвідати Україну та зустрітись з президентом Володимиром Зеленським. Однак такі плани Джонсона викликають занепокоєння у консерваторів, які вважають, що його візит до України підірве авторитет діючого прем'єра Сполученого Королівства Ріші Сунака.

Про це повідомляє The Guardian.

Колишній прем’єр-міністр сказав друзям, що має намір поїхати до Києва найближчими місяцями, щоб продемонструвати свою публічну підтримку Україні, яка продовжує боротись з російською агресією.

Українські джерела також повідомили, що Джонсон “мав намір” поїхати до Києва, але поки “немає конкретної інформації” щодо дат. Вони сказали, що Зеленський і експрем’єр Великої Британії вважали один одного “друзями”.

Під час перебування на посаді Джонсон заявляв, що він є прихильником Зеленського, спонукаючи міжнародних союзників надавати більшу підтримку в перші дні війни. Велика Британія надала значну економічну, гуманітарну та військову допомогу Україні, зобов’язавшись витратити щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів у 2023 році.

Популярна фігура в Україні, Джонсон часто дзвонив у Київ, хоча, коли його прем’єрство закінчилося, його звинуватили у використанні дзвінків як відволікання, коли він стикався з черговою кризою.

Зрозуміло, що на Даунінг-стріт не знали про заплановану поїздку Джонсона, хоча інсайдери в уряді сказали, що вони спокійно ставляться до того, що попередник Сунака таким чином представляє Велику Британію. Прессекретар Джонсона відмовився від коментарів.

Джонсон, як колишній прем’єр-міністр, отримуватиме фінансований платниками податків захист безпеки під час закордонних поїздок на основі оцінки потенційної загрози. Очікується, що й українська сторона забезпечуватиме безпеку Бориса Джонсона, як і всіх іноземних високопоставлених гостей.

Водночас плани Джонсона щодо поїздки в Україну з деяким жахом зустріли союзники Ріші Сунака, які вважають, що ця поїздка підірве авторитет діючого прем’єра.

Тобіас Еллвуд, голова спеціального комітету з питань оборони Палати громад і колишній офіцер армії, попередив Джонсона , що “не варто втручатися” в офіційні відносини між двома країнами.

Один з британських міністрів, союзник Сунака, припустив, що Джонсон намагається отримати свій “момент Черчілля”.

“Це стосується того, як Борис бачить свою роль на світовій арені, як і підтримки України. Ситуація там залишається надзвичайно крихкою, тому йому потрібно бути обережним, щоб не скомпрометувати стосунки Ріші з Зеленським”, – зазначив він.

Інший член парламенту від Консерваторів припустив, що поїздка Джонсона до Києва дозволить йому більше виступати на міжнародній арені. Протягом перших чотирьох місяців перебування на посаді прем’єра він заробив понад 1 мільйон фунтів стерлінгів, виголосивши чотири промови.

“Це все про бренд Борис. Це маркетинговий хід, щоб зробити його релевантнішим і отримати більше виступів у США. Він буде більше привабливий, якщо він тільки побував в Україні”, – сказав він.

Лише кілька британських політиків відвідали Україну після того повномасштабного російського вторгнення. Серед них Джонсон, Сунак та міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Ця поїздка, якщо вона відбудеться, стане четвертим візитом Джонсона до Києва. Його перші три візити відбулись у квітні, червні та серпні 2022 року, коли він ще обіймав посаду прем’єра.