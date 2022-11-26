Про це він написав у своєму Twitter.
26 листопада, Джонсон показав свої світлини за управлінням навантажувача та за кермом вантажівки, де він транспортує гуманітарні вантажі, які відправлять до Херсона: “Лікарні по всій Україні потребують нашої підтримки”, — сказав Джонсон.
За його словами, Джонсон взяв участь в ініціативі Circle Health Group — найбільшої мережі приватних лікарень у Великій Британії, що зібрала для лікарень у Херсоні 12 вантажівок медичного обладнання.
Колишній прем’єр допоміг завантажити 13-ту, що містить сучасні медичні ліжка та наркозні апарати для медустанов. Зокрема, Джонсон закликав підтримувати такі ініціативи на допомогу Україні.
Hospitals across Ukraine need our support. It was great to visit @Circlehealthgrp who have sent 12 lorry loads of medical kit over, & to help load the 13th with beds & anaesthetic machines for Kherson. Please consider supporting their appeal pic.twitter.com/Z5WrpRiRhv
— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 26, 2022
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