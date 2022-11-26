Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон показав, як власноруч допоміг відправити гуманітарні вантажі для лікарів звільненого Херсона, закликавши підтримувати українських лікарів.

Про це він написав у своєму Twitter.

26 листопада, Джонсон показав свої світлини за управлінням навантажувача та за кермом вантажівки, де він транспортує гуманітарні вантажі, які відправлять до Херсона: “Лікарні по всій Україні потребують нашої підтримки”, — сказав Джонсон.

За його словами, Джонсон взяв участь в ініціативі Circle Health Group — найбільшої мережі приватних лікарень у Великій Британії, що зібрала для лікарень у Херсоні 12 вантажівок медичного обладнання.

Колишній прем’єр допоміг завантажити 13-ту, що містить сучасні медичні ліжка та наркозні апарати для медустанов. Зокрема, Джонсон закликав підтримувати такі ініціативи на допомогу Україні.