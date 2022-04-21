Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон порівняв президента РФ Володимира Путіна з крокодилом, переговори з яким, скоріше за все, приречені на провал.

Про це повідомляє Reuters.

Джонсон заявив, що мати справу з Путіним — це те саме, що мати справу з крокодилом, котрий тримає вашу ногу у щелепі, і додав, що важливо, аби Захід продовжував озброювати Україну.

За його словами, світові лідери, зокрема президент США Джо Байден, продовжуватимуть постачати Україні зброю, зокрема артилерію, оскільки Росія посилює свої атаки на східну частину України.

“Його стратегія полягає в тому, щоб спробувати охопити й захопити якомога більше [території] України, і, можливо, провести якісь переговори з позиції сили”, — зауважив прем’єр-міністр.

Про це він говорив, коли прямував до Індії, де закликав прем’єр-міністра Індії Нарендра Моді припинити нейтралітет щодо війни в Україні.