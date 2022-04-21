Про це повідомляє Reuters.
Джонсон заявив, що мати справу з Путіним — це те саме, що мати справу з крокодилом, котрий тримає вашу ногу у щелепі, і додав, що важливо, аби Захід продовжував озброювати Україну.
За його словами, світові лідери, зокрема президент США Джо Байден, продовжуватимуть постачати Україні зброю, зокрема артилерію, оскільки Росія посилює свої атаки на східну частину України.
“Його стратегія полягає в тому, щоб спробувати охопити й захопити якомога більше [території] України, і, можливо, провести якісь переговори з позиції сили”, — зауважив прем’єр-міністр.
Про це він говорив, коли прямував до Індії, де закликав прем’єр-міністра Індії Нарендра Моді припинити нейтралітет щодо війни в Україні.
- Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що планує скерувати до України більше артилерії для протистояння російському нападу. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, своєю чергою, зробив аналогічну заяву.
- Також прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував звернувся до населення РФ російською мовою та закликав їх шукати правдиву інформацію про війну в Україні. Він висловив сподівання, що росіяни не можуть підтримувати Путіна, знаючи правду.
- Зокрема після переговорів між прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, лідери держав домовилися про нове постачання зброї для ЗСУ.
- Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 9 квітня прибув до Києва для зустрічі з Президентом України Володимир Зеленським.