Прем’єра Британії Бориса Джонсона сфотографували разом з дружиною, товариством до 17 співробітників та частуванням 15 травня 2020 року в садку на Даунінг-стріт – на той час у Великобританії разом могли зустрічатися лише двоє людей, лише на відкритому повітрі та на відстані не менше 2 метрів.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

На фото, висвітлене ЗМІ, зображені Борис Джонсон і його дружина Керрі, які сидять за столом з двома людьми, імовірно, помічником та державним службовцем.

Повідомляється, що це збори персоналу після пресконференції міністра охорони здоров’я Метта Хенкока 15 травня 2020 року. Того дня Хенкок закликав людей дотримуватися правил і утриматись від користування гарною погодою на травневі вихідні для групових зустрічей.

“Тепер люди можуть проводити час на свіжому повітрі і займатися спортом так часто, як подобається, і ви можете зустріти ще одну людину поза свого будинку у відкритому, громадському місці. Але, будь ласка, тримайтеся на відстані двох метрів”, – сказав він.

На той час школи, паби та ресторани були закриті. Частині людей дозволили повернутися на свої робочі місця, але вимоги свідчили, що має постійно зберігатися 2 м соціальної дистанції.

Представник Даунінг-стріт сказав, що в літні місяці в садку Даунінг-стріт часто відбуваються робочі зібрання. Він зазначив, що “Даунінг-стріт – це будинок прем’єр-міністра, а також його робоче місце. Дружина прем’єр-міністра живе у будинку №10 і, отже, також на законних підставах користується садом”.