Борис Джонсон перервав відпустку на Карибах й повертається до Великої Британії, аби знову взяти участь у виборах на посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, Борис Джонсон повертається до Великої Британії, оскільки він розглядає можливість повернутися на посаду прем’єр-міністра.

Потенційні кандидати на заміну Ліз Трасс, яка оголосила, що йде у відставку після шести тижнів перебування при владі, розпочали пошук достатньої кількості голосів для участі у конкурсі на лідерство в партії.

Своєю чергою Борис Джонсон нічого публічно не говорив про плани повернутися на посаду прем’єр-міністра Великої Британії, проте він вже отримав підтримку десятків депутатів-консерваторів.

Міністр торгівлі Джеймс Даддрідж заявив, що Борис Джонсон сказав йому, що він “готовий до цього”.

Колишня міністерка оборони Пенні Мордонт стала першою кандидаткою, яка офіційно заявила про намір балотуватися на посаду наступного лідера Консервативної партії.

У виданні зауважили, що перспектива повернення Бориса Джонсона в уряд є спірним питанням для багатьох у Консервативній партії, яка глибоко розділилася після того, як за шість років змінилося чотири прем’єр-міністри.

Для деяких депутатів-консерваторів Джонсон є переможцем голосування, здатним зацікавити всю країну не лише своєю популярністю, але й енергійним оптимізмом.

Натомість для інших він є токсичною особистістю, і питання в тому, чи зможе він переконати десятки депутатів, які покинули його, що тепер він є тією людиною, яка може об’єднати партію.

Депутат-консерватор Ендрю Стівенсон заявив, що Борис Джонсон є “перевіреним прем’єр-міністром”, який здійснив Brexit, зміг швидко впровадити вакцинацію від COVID-19 та був одним із найактивніших прихильників України.

Але його колега Ендрю Бріджен сказав, що розгляне можливість виходу з парламентської групи, якщо Джонсон повернеться, і застеріг консерваторів від створення “культу особи” навколо колишнього прем’єр-міністра Великої Британії.

Нагадаємо, що 20 жовтня стало відомо, що прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку лише після 45 днів перебування на посаді. Вона залишатиметься на посаді, доки не оберуть її наступника.

Трасс оголосила, що йде у відставку з посади прем’єр-міністра після бурхливих днів на посаді, протягом яких вона, як пише видання, “обвалила ринки, втратила двох ключових міністрів і втратила довіру майже всіх своїх депутатів”.

Зауважимо, що Трасс стане прем’єр-міністеркою із найкоротшим терміном перебування на цій посаді в історії Великобританії.

Вона почала свою заяву зі слів, що прийшла на посаду “в період великої економічної та міжнародної нестабільності”. За її словами, Британію “надто довго стримували низькі темпи економічного зростання”.