Про це повідомляє Заступник керівника ОП Андрій Сибіга.
“Великобританія лідер у оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора”, – наголосив Сибіга.
Ймовірно, лідери 2 держав обговорять подальші санкції проти РФ у відповідь на російське вторгнення в Україну, постачання зброї та фінансову підтримку.
- Нагадаємо, Велика Британія передасть Україні розвідувальні і транспортні бронеавтомобілі Mastiff і Jackal. Їх включено в першу чергу постачання.
- Велика Британія оголосила про нові санкції проти РФ у відповідь на скоєні російськими солдатами воєнні злочини в Україні. Серед санкцій – замороження активів “Сбербанку” та відмова від вугілля.