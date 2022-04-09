Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 9 квітня прибув до Києва для проведення зустрічі з Президентом України Володимир Зеленським.

Про це повідомляє Заступник керівника ОП Андрій Сибіга.

“Великобританія лідер у оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора”, – наголосив Сибіга.

Ймовірно, лідери 2 держав обговорять подальші санкції проти РФ у відповідь на російське вторгнення в Україну, постачання зброї та фінансову підтримку.