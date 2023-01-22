Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
“Добрий день, everybody! Борис Джонсон сьогодні у Бучі”, — зазначив нардеп.
За словами нардепа, він мав розмову з Борисом Джонсом кілька днів тому. Вже 22 січня він прибув до України.
Зазначимо, що у Twitter Бориса Джонсона немає інформації про візит. Деталі візиту також не оголошено.
- Міністр оборони України Олексій Резніков висловив задоволення результатами засідання Контактної групи з оборони України “Рамштайн” у Німеччині, що пройшло у п’ятницю, 20 січня.