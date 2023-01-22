Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Київської області. Політик відвідав Бучу та Бородянку, які суттєво постраждали внаслідок російської окупації.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

“Добрий день, everybody! Борис Джонсон сьогодні у Бучі”, — зазначив нардеп.

За словами нардепа, він мав розмову з Борисом Джонсом кілька днів тому. Вже 22 січня він прибув до України.

Зазначимо, що у Twitter Бориса Джонсона немає інформації про візит. Деталі візиту також не оголошено.