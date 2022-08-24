Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

“Те, що відбувається в Україні, має значення для всіх нас. Тому я сьогодні в Києві. Велика Британія продовжуватиме підтримувати наших українських друзів”, – написав Борис Джонсон.

Також він додав, що вірить у те, що Україна зможе перемогти у війні з РФ.­­

Натомість президент України Володимир Зеленський написав у Telegram, що радий вітати у День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона.

“Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга”, – наголосив Володимир Зеленський