Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
“Те, що відбувається в Україні, має значення для всіх нас. Тому я сьогодні в Києві. Велика Британія продовжуватиме підтримувати наших українських друзів”, – написав Борис Джонсон.
Також він додав, що вірить у те, що Україна зможе перемогти у війні з РФ.
Натомість президент України Володимир Зеленський написав у Telegram, що радий вітати у День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона.
“Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга”, – наголосив Володимир Зеленський
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світових лідерів не дозволити Володимиру Путіну повторити ситуацію з анексією Криму в інших частинах України.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови 9 серпня спільно зазначили, що допомога їхніх країн українським військовим “має значний вплив” на війну проти РФ.