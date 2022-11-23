Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон Великої Британії заявив, що європейські держави мали досить різне ставлення до загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Найбільше у своєму інтерв'ю Джонсон виділив три держави - Німеччину, Францію та Італію.

Про це він розповів в інтерв’ю CNN Portugal.

За словами експрем’єра Великої Британії Франція “заперечувала” ймовірність російського повномасштабного вторгнення в Україну, і звинуватив уряд Німеччини в тому, що він спершу хотів швидкої поразки України, а не тривалої боротьби з агресором. Італія, за словами Джонсона, спершу не підтримувала санкції проти РФ.

Політик наголосив, що згодом країни Євросоюзу об’єдналися у непохитній підтримці України, проте до 24 лютого 2022 року все було по-іншому.

“Це стало величезним шоком… Ми могли бачити, як накопичуються російські батальйонні тактичні групи, але різні країни мали дуже різні точки зору”, — сказав він.

До прикладу, у Німеччині спершу вважали, що у випадку повномасштабного вторгнення, буде краще, якщо Україна швидко здається Росії. Він додав, що ця думка німецького уряду ґрунтувалася на “серйозних економічних причинах”.

“Я не міг цього підтримати, я вважав, що це катастрофічний погляд на ситуацію. Але я можу зрозуміти, чому вони так думали і відчували”, — продовжив Джонсон.

Також, додав колишній британський прем’єр, Франція до останнього моменту заперечувала ймовірність повномасштабної війни.

Джонсон також розкритикував початкову реакцію Італії на загрозу вторгнення. Він сказав що італійський уряд – на той час на чолі з Маріо Драгі – “на якомусь етапі просто сказав, що вони не зможуть підтримати нашу позицію’, враховуючи їх “велику” залежність від російських вуглеводнів.

Багато спостерігачів спочатку вважали, що російське вторгнення в Україну завершиться протягом кількох тижнів або днів, але натомість війська Києва відбили початковий напад Москви на столицю та нещодавно провели успішні контрнаступи, щоб відновити позиції на сході та півдні країни.

Джонсон додав, що коли Росія почала повномасштабне вторгнення у лютому, ставлення в Європі швидко змінилося.

“Те, що сталося, полягає в тому, що всі – німці, французи, італійці, усі (президент США) Джо Байден – побачили, що вибору просто немає. Тому що ви не могли домовитися з цим хлопцем (Путіним). Це ключовий момент”, – сказав політик, додавши, що з того часу “ЄС блискуче впорався” у своїй протидії Росії.

“Після всіх моїх тривог… я віддаю належне тому, як діяв ЄС. Вони об’єдналися. Санкції були жорсткими”, – продовжив Джонсон.

Під час перебування на посаді Джонсон часто критикував вторгнення Росії та налагодив тісні стосунки з президентом України Володимиром Зеленським.

Джонсон сказав, що Зеленський був “абсолютно видатним” у своєму керівництві. “Він дуже сміливий хлопець. Я думаю, що історія цього конфлікту була б зовсім, зовсім іншою, якби його там не було”, – додав він.

Джонсон резюмував, що якщо Україна хоче стати членом ЄС – вона повинна це зробити і це “було б добре для України”.