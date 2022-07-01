На тлі своєї активної та принципової позиції на боці нашої держави в російсько-українській війні, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав звання почесного громадянина Одеси.

Про це в інтерв’ю BBC повідомив мер міста Геннадій Труханов.

За його словами, українці високо цінують допомогу Сполученого Королівства та її прем’єр-міністра. Тому, його нагородили Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів. У такий спосіб, Джонсон здобув звання “почесного громадянина Одеси”.

“Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого прем’єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів”, — сказав Труханов.

Мер міста додав, що, якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії — українці б уже давно перемогли окупантів.

Він також зауважив: “Це боротьба всього цивілізованого співтовариства з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі Джонсон стане першим почесним громадянином міста — підданим Великої Британії, за весь час існування нагороди — з 1862 року”.

ДОВІДКА. Почесна відзнака імені Г.Г.Маразлі вручається за вагомий внесок у розвиток Одеси в економічній, науково-технічній, соціально-культурній сфері, активну громадянську, благодійну діяльність та меценатство. Нагорода може бути присвоєна і вручена жителям Одеси, громадянам України та інших держав.