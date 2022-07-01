Про це в інтерв’ю BBC повідомив мер міста Геннадій Труханов.
За його словами, українці високо цінують допомогу Сполученого Королівства та її прем’єр-міністра. Тому, його нагородили Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів. У такий спосіб, Джонсон здобув звання “почесного громадянина Одеси”.
“Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого прем’єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів”, — сказав Труханов.
Мер міста додав, що, якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії — українці б уже давно перемогли окупантів.
Він також зауважив: “Це боротьба всього цивілізованого співтовариства з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі Джонсон стане першим почесним громадянином міста — підданим Великої Британії, за весь час існування нагороди — з 1862 року”.
ДОВІДКА. Почесна відзнака імені Г.Г.Маразлі вручається за вагомий внесок у розвиток Одеси в економічній, науково-технічній, соціально-культурній сфері, активну громадянську, благодійну діяльність та меценатство. Нагорода може бути присвоєна і вручена жителям Одеси, громадянам України та інших держав.
- Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що рішення РФ залишити стратегічний чорноморський форпост, острів Зміїний, стало свідченням здатності України дати відсіч російській агресії.
- Також Сполучене Королівство надасть Україні додатково один мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги. Таким чином, загальна сума допомоги від Великої Британії зросте майже удвічі.
- Раніше депутати Великої Британії попередили, що попри війну в Україні “брудні гроші” з РФ продовжують надходити до Сполученого Королівства.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував вченим з Росії переїхати до Сполученого Королівства. Рішення стосується тих, хто незадоволений режимом Путіна.