Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує провести цього тижня зустріч у Вашингтоні з законодавцями від Республіканської партії. Він має намір спонукати їх продовжувати допомогу Україні.

Про це повідломило Reuters.

Борис Джонсон хоче виступити в приватному республіканському клубі, розповів конгресмен Джо Вілсон, який є членом комітету Палати представників із закордонних справ. За словами сенатора Тодда Янга, колишній британський прем’єр хоче зустрітися з групою сенаторів-республіканців.

Експрем’єр обговорить необхідність єдності у підтримці Заходом України. також він має намір обговорити, що ще можна зробити проти російської загрози. Зустріч може пройти в середу в аналітичному центрі Atlantic Council.

У нижній палаті Конгресу республіканці мають більшість. Деякі з них висловлювалися за припинення військової допомоги Україні.