Про це повідломило Reuters.
Борис Джонсон хоче виступити в приватному республіканському клубі, розповів конгресмен Джо Вілсон, який є членом комітету Палати представників із закордонних справ. За словами сенатора Тодда Янга, колишній британський прем’єр хоче зустрітися з групою сенаторів-республіканців.
Експрем’єр обговорить необхідність єдності у підтримці Заходом України. також він має намір обговорити, що ще можна зробити проти російської загрози. Зустріч може пройти в середу в аналітичному центрі Atlantic Council.
У нижній палаті Конгресу республіканці мають більшість. Деякі з них висловлювалися за припинення військової допомоги Україні.
- Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон спростував твердження про те, що Росія вторглася на територію України через ймовірний вступ нашої держави у НАТО. На його думку, натомість зволікання Альянсу щодо України лише зіграло на користь РФ.
- Колишньому прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону погрожував ракетним ударом особисто президент Росії Володимир Путін. У них відбулася така телефонна розмова у лютому, напередодні вторгнення Росії до України.