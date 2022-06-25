Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Борис Джонсон заявив, що Україна може зіткнутися з тиском щодо підписання мирної угоди з Росією, яка не відповідає її інтересам. Все це через економічні наслідки повномасштабної російсько-української війни для Європи.

“Занадто багато країн говорять про те, що це європейська війна, в якій немає потреби. І саме тому тиск на Україну буде зростати для того, щоб примусити українців укласти “поганий мир”, – заявив Борис Джонсон.

Також він додав, що наслідки того, що Путін зможе досягти своєї мети в Україні будуть загрожувати міжнародній безпеці та призведуть до економічної катастрофи.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Великої Британії вже закликав світові держави не тиснути на президента України Володимира Зеленського, щоб він погодився на “погану мирну угоду” з Росією.