Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Борис Джонсон заявив, що Україна може зіткнутися з тиском щодо підписання мирної угоди з Росією, яка не відповідає її інтересам. Все це через економічні наслідки повномасштабної російсько-української війни для Європи.
“Занадто багато країн говорять про те, що це європейська війна, в якій немає потреби. І саме тому тиск на Україну буде зростати для того, щоб примусити українців укласти “поганий мир”, – заявив Борис Джонсон.
Також він додав, що наслідки того, що Путін зможе досягти своєї мети в Україні будуть загрожувати міжнародній безпеці та призведуть до економічної катастрофи.
Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Великої Британії вже закликав світові держави не тиснути на президента України Володимира Зеленського, щоб він погодився на “погану мирну угоду” з Росією.
- Прем’єр-міністр Сполученого Королівства заявив про готовність Великої Британії допомогти Україні в операціях з розмінування південного узбережжя. Окрім цього, у Великій Британії розглядають можливість страховки суден для експорту зерна.
- Раніше повідомлялося, що Уряд Великої Британії заборонив постачання до РФ товарів та технологій, які можна використати у хімічній та біологічній зброї, а також товарів, які використовують у нафтопереробній, морській та авіаційній галузях.
- Тривале зростання загального рівня цін у Великій Британії становить 9,1%, що є найвищим показником за останні 40 років.