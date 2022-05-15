На пісенному конкурсі "Євробачення", яке проходило в місті Турин (Італія) гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania зайняв перше місце. Низка українських й іноземних політиків привітали їх з перемогою.

#Букви зібрали декого із тих, хто привітав українських виконавців й безпосередньо Україну.

“Вітаємо #KalushOrchestra та Україну з перемогою у Євробаченні! Сьогодні ввечері ваша пісня підкорила наше серце. Ми святкуємо вашу перемогу в усьому світі. ЄС з вами”, – написала у Twitter президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн.

Членкиня парламенту Великої Британії, консервативна політикиня Деенна Девісон наголосила: “Немає нації, після якою я б хотів бути другою, окрім України. Неймовірний результат!”. Нагадаємо, на цьогорічному конкурсі “Євробачення” Велика Британія зайняла друге місце.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола дала Україні обіцянку: приїхати на наступний конкурс: “Вітаємо Kalush Orchestra й Україну! Наступного року – в Київ, у вільну Україну! Я буду там! Слава Україні!”.

Привітав нашу державу також прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон: “Вітаємо Україну з перемогою в пісенному конкурсі “Євробачення”! Це яскраве відображення не лише вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу”, – наголосив він. Джонсон також подякував Сему Райдеру, який представляв їх країну на конкурсі, за гарний виступ.

Привітав нашу державу також міністр оборони Великої Британії Бен Воллес: “Слава Україні! Доброї ночі. Молодці. Всі наші думки з вами!”.

Голова Європейської ради Шарль Мішель у своєму вітанні навіть процитував текст з пісні Kalush Orchestra українською мовою: “Щирі вітання Kalush Orchestra з перемогою у Євробаченні-2022! Вітаю! Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе! Бажаю, щоб наступне Євробачення пройшло у Києві, у вільній і соборній Україні!”.

Привітали гурт також і українські політики. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що вони прикладуть усі сили для того, щоб наступне “Євробачення” пройшло у відновленому Маріуполі.

“Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси! Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом”, – наголосив Зеленський.

Український дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України в Польщі у своєму вітанні наголосив: “ми ділимо цю перемогу з кожним європейцем, хто бореться разом з нами”.

Міністр культури Олександр Ткаченко наголосив, що сміливість – це бути українцем і не втрачати жодної можливості, аби говорити правду: