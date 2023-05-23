Союзники України в США вважають, що харизматичний експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон все ще є ідеальним посланцем для посилення підтримки війни в нестабільних республіканських центрах.

Джерело: Politico

22 травня проукраїнські аналітичні центри запросили Бориса Джонсона на приватний обід у Далласі, штат Техас, щоб зустрітися з двома десятками провідних консервативних діячів штату, включаючи політиків, донорів і керівників промисловості.

Повідомлення Джонсона було простим: Америка повинна триматися курсу України.

“Я просто закликаю вас усіх дотримуватися цього. У довгостроковій перспективі це окупиться”, — сказав Джонсон тим, у їдальні в центрі Далласа.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії прилетів до Техасу, оскільки все більше консервативних законодавців, кандидатів і активістів почали сумніватися в розмірі пакета підтримки США для України у боротьбі з повномасштабними російським вторгненням.

Очікується, що політична напруженість у зв’язку з війною буде зростати з наближенням виборів у США 2024 року.

Два найвідоміші потенційні кандидати від Республіканської партії — колишній президент Дональд Трамп і губернатор Флориди Рон ДеСантіс — обидва висловили скептицизм щодо непохитної підтримки України Сполученими Штатами. Трамп пообіцяв укласти “угоду”, щоб “закінчити цю війну за один день”, тоді як ДеСантіс назвав російсько-українську війну “територіальною суперечкою”, яка не стосується “життєво важливих національних інтересів Америки”, хоча пізніше він частково змінив свою думку.

Але в понеділок Джонсон сказав техаським республіканцям: “Ви підтримуєте правильного коня. Україна переможе. Вони збираються перемогти Путіна”.

Обід був не першим випадком, коли Джонсон лобіював інтереси України перед законодавцями США. Він відвідав Вашингтон у січні, де публічно закликав адміністрацію США надати Україні винищувачі, і під час тієї ж поїздки приватно зустрівся з законодавцями-республіканцями.

Після цього візиту Центр аналізу європейської політики (CEPA) — двопартійний аналітичний центр, який підтримує Україну у Вашингтоні — вирішив заручитися підтримкою Джонсона для ширшої місії.

Техас стане ключовим полем битви на президентських виборах 2024 року від Республіканської партії. Трамп провів свій перший президентський мітинг у штаті Лоун-Зір у березні, тоді як ДеСантіс і колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі також домагалися голосування в Техасі.

Джонсона “багато вважають архітектором західної політики” щодо України, сказала Аліна Полякова, виконавча директорка CEPA, додавши, що “оскільки Трамп говорив про нього приємні слова, коли був президентом”, це також надає Джонсону “великий авторитет з основою Республіканської партії”.

Крім приватного обіду з республіканцями в Далласі, Джонсон також зустрівся з колишнім президентом США Джорджем Бушем. Джонсон має зустрітися з губернатором Техасу Грегом Ебботом в Остіні 23 травня.

Джонсон тримає Україну на вершині свого публічного порядку денного після того, як у липні 2022 року був змушений піти у відставку з посади прем’єр-міністра через серію особистих скандалів, включаючи його відвідування вечірок, пов’язаних із забороною карантину через COVID-19, у своєму будинку та в офісі на Даунінг-стріт.

Перебуваючи при владі, Джонсон налагодив міцні особисті зв’язки з президентом України Володимиром Зеленським і відіграв провідну роль у перших спробах Заходу озброїти Україну. Його союзники навіть обговорювали ідею стати ним офіційним представником в Україні після його раптового відходу з Даунінг-стріт, хоча ця вона так і не була реалізована.

Однак це не завадило Джонсону продовжувати свою особисту лобістську діяльність. Він відвідав столицю України Київ у січні 2023 року — попри те, що він уже не є політиком на передовій — і продовжував неодноразово висловлюватися на підтримку.

Під час обіду в Далласі Джонсон наполягав на тому, що підтримка Заходом України не має бути безстроковою, сказавши присутнім, що він “сподівається, що українці зможуть завдати дуже суттєвого контрудару цього літа”, і що він вірить, що є “перспектива повного російського військового краху”.

Говорячи про занепокоєння республіканців щодо того, що США повинні зосередити свою увагу на Китаї, а не на сухопутній війні у Східній Європі, Джонсон сказав, що перемога Путіна буде “жахливою за своїми наслідками для Південно-Східної Азії, для Південно-Китайського моря, для всіх сфер потенційного конфлікту між великими державами в наступні десятиліття”.

Навпаки, додав він, солідарність Заходу щодо України вже надіслала чітке повідомлення Китаю.

“З точки зору Пекіна, вони дивляться на це і вважають, що це значно посилило стратегічну неоднозначність і ризик, пов’язаний з авантюрою проти Тайваню”, — сказав Джонсон.

Один присутній бізнесмен наполягав на Джонсону щодо корупції в Україні.

Але колишній прем’єр-міністр наполягав на тому, що пакет витрат у 50 мільярдів доларів, погоджений президентом Байденом, продемонструє “співвідношення ціни та якості”. За його словами, США отримують “величезний поштовх для глобальної безпеки за відносно невеликі витрати”.

Також Джонсон згадав про слова президента Франції Емманюеля Макрона, який говорив, що “не варто принижувати Путіна”.

“Мій французький друг і колега Емманюель Макрон сказав, що Путіна не можна принижувати”, — сказав Джонсон під час ланчу, використавши штучний французький акцент, щоб м’яко висміяти президента.

“Я думаю, що потрібно дуже багато, щоб принизити Володимира Путіна, чесно кажучи. Я не думаю, що наша робота — хвилюватися про его, чи про його політичні перспективи, чи про розвиток кар’єри Володимира Путіна, — продовжив Джонсон.