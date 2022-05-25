Вечірки, які тривали до самого ранку. П’яні співробітники, які б’ються один з одним. І нелегальна вечірка на честь дня народження прем’єр-міністра Великої Британії з шістьма банками пива та десятками бутербродів. Такі сцени відбувалися в центрі уряду Бориса Джонсона. Тоді як решті Сполученого Королівства заборонялося зустрічатися з друзями та родичами через карантинні обмеження.
Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Старша державна службовиця Сью Грей опублікувала у середу звіт. В ньому вона критикує культуру вечірок, що порушують правила карантину. Також у звіті оприлюднені фото прем’єр-міністра на вечірках. Саме через це Борис Джонсон зараз намагається зберегти свою посаду.
“Найвище керівництво в центрі адміністрації Джонсона має понести відповідальність за культуру проведення вечірок та порушення правил карантину”, – зазначила Сью Грей.
Також вона додала, що немає виправдання для такої поведінки, яка містить надмірне вживання алкоголю.
Загалом у звіті досліджується 16 подій, які відбулися в центрі уряду, коли Сполучене Королівство жило під жорсткими обмеженнями Covid-19.
Зображення Джонсона, який підіймає банку пива на вечірці, влаштованій на честь його дня народження, було долучено до досьє, а також інші фото Джонсона з різних заходів.
“Я принижений і беру повну відповідальність за все, що відбувалося під час моєї служби”, – сказав Джонсон під час виступу в парламенті через кілька хвилин після публікації звіту.
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- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент України Володимир Зеленський провели розмову, темами якої стали зокрема глобальна продовольча безпека та військова підтримка України.