Співробітники Бориса Джонсона зловживали алкоголем та сварилися з прибиральницями під час карантину COVID-19. Про це свідчить звіт, який був опублікований старшою державною службовицею Сью Грей.

Вечірки, які тривали до самого ранку. П’яні співробітники, які б’ються один з одним. І нелегальна вечірка на честь дня народження прем’єр-міністра Великої Британії з шістьма банками пива та десятками бутербродів. Такі сцени відбувалися в центрі уряду Бориса Джонсона. Тоді як решті Сполученого Королівства заборонялося зустрічатися з друзями та родичами через карантинні обмеження.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Старша державна службовиця Сью Грей опублікувала у середу звіт. В ньому вона критикує культуру вечірок, що порушують правила карантину. Також у звіті оприлюднені фото прем’єр-міністра на вечірках. Саме через це Борис Джонсон зараз намагається зберегти свою посаду.

“Найвище керівництво в центрі адміністрації Джонсона має понести відповідальність за культуру проведення вечірок та порушення правил карантину”, – зазначила Сью Грей.

Також вона додала, що немає виправдання для такої поведінки, яка містить надмірне вживання алкоголю.

Загалом у звіті досліджується 16 подій, які відбулися в центрі уряду, коли Сполучене Королівство жило під жорсткими обмеженнями Covid-19.

Зображення Джонсона, який підіймає банку пива на вечірці, влаштованій на честь його дня народження, було долучено до досьє, а також інші фото Джонсона з різних заходів.

“Я принижений і беру повну відповідальність за все, що відбувалося під час моєї служби”, – сказав Джонсон під час виступу в парламенті через кілька хвилин після публікації звіту.