77-й прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що сьогодні ввечері, 21 грудня, долучиться до акції на підтримку України й вимкне освітлення у своїй домівці.

Про це він повідомив у Twitter.

“Варварське та незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до того, що мільйони українців втратили електроенергію, воду та життєво необхідні речі. Я підтримую #hourforukraine сьогодні о 8 годині вечора на знак солідарності з ними. Перемоги Україні!”, – написав Борис Джонсон.

Також він додав до допису зображення із надписом: “Проявіть солідарність з українцями на це Різдво – вимкніть святкове освітлення, продемонструйте вашу підтримку”.

Russia’s barbaric and illegal invasion of Ukraine has led to millions of Ukrainians losing electricity, water and vital supplies. I am supporting the #hourforukraine tonight at 8pm in solidarity with them. Victory to Ukraine! pic.twitter.com/ya5yQPuLvb — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 21, 2022

Крім того, до акції приєднається Рада Європи. “Внаслідок агресії Росії мільйони українців зараз живуть без світла, опалення та води. Сьогодні о 20:00, у найтемніший день у році, будівля Ради Європи потемніє на знак солідарності з вами”, – наголосили в Раді Європи.

Зазначимо, що протягом 12 днів у польському Кракові вимикатимуть ілюмінацію у шести локаціях міста. Це символічний жест солідарності з українським народом у межах акції “Світло для України”.

Підсвічування Великопольського палацу, костелу Святої Марії, вежі ратуші, Суконних рядів, кургану Костюшка та пішохідного мосту отця Бернатека будуть вимикати 12 днів поспіль протягом хвилини.

У такий спосіб місто демонструє солідарність з Україною, де триває війна. Radio Krakow повідомляє, що до кампанії “Світло для України” долучається все більше міст світу. Короткочасне вимкнення світла має привернути увагу до блекауту в Україні.