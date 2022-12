Про це він повідомив у Twitter.

“Варварське та незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до того, що мільйони українців втратили електроенергію, воду та життєво необхідні речі. Я підтримую #hourforukraine сьогодні о 8 годині вечора на знак солідарності з ними. Перемоги Україні!”, – написав Борис Джонсон.

Також він додав до допису зображення із надписом: “Проявіть солідарність з українцями на це Різдво – вимкніть святкове освітлення, продемонструйте вашу підтримку”.

Russia’s barbaric and illegal invasion of Ukraine has led to millions of Ukrainians losing electricity, water and vital supplies. I am supporting the #hourforukraine tonight at 8pm in solidarity with them. Victory to Ukraine! pic.twitter.com/ya5yQPuLvb

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 21, 2022