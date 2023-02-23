Про це член британського парламенту зазначив в етері телемарафону “Єдині новини”.

Так, відповідаючи на запитання щодо того, коли він планує очолити альянс, Джонсон визнав, що це “чудова, дуже вдала думка”.

Хочу сказати, що я маю всім оголосити, що є такий задум, і нехай ніхто не забуде такого кандидата. Думаю, може мені може поталанити”, – зауважив Джонсон.

Відносно бачення української перемоги, британський політик переконаний, що має бути “переконлива та тверда” військова перемога, на полі бою. Він наголосив, що необхідно вигнати Путіна з усіх територій, які він захопив. А для цього, вважає друг України, ЗСУ потребують допомоги, зокрема артилерії, ракет, танків, а також літаків. Також Захід має надати Україні зброю якомога швидше, аби убезпечити напад Росії на інші європейські країни.

На його переконання, треба надавати зброю “раніше, а не пізніше”, проте, зазначив, що “українці переможуть хоч так, хоч так”.

Нині Україна показала, що має намір продовжувати повертати свої землі, зокрема на прикладі раніше окупованих частин Харківської та Херсонської областей.

Джонсон додав, що де він не був, на якій би посаді, він завжди підтримуватиме Україну.

Офіційно Борис Джонсон ще не подавав свою кандидатуру на очільника НАТО.

Раніше стало відомо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не планує продовжувати опановувати посаду після спливу терміну повноважень восени цього року.