Борис Джонсон заявив на зустрічі високопоставлених міністрів, що угоди про припинення вогню між Росією та Україною буде недостатньо для скасування санкцій Великої Британії проти країни-агресора.

Цитує політика британське видання The Guardian.

Прессекретар прем’єр-міністра Великої Британії припустив, що повне виведення було б хорошим початком, але припинення вогню було б лише першим кроком до цього.

“Прем’єр-міністр заявив, що саме припинення вогню не стане приводом для зняття санкцій Великобританії з Росії. Він сказав, що тиск на (президента Росії Володимира) Путіна необхідно посилити – як шляхом подальших економічних заходів, так і наданням військової допомоги (Україні), щоб Росія повністю змінила курс”, – наголосив представник Бориса Джонсона.

Він додав, що президента Росії Володимира Путіна можна оцінювати лише за його діями, а не обіцянками.