Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.
“Путіну не варто довіряти”, – зазначив Борис Джонсон в інтерв’ю.
Україна просила інші країни надати їй реактивні системи залпового вогню (MLRS), оскільки вона веде активну боротьбу з просуванням російських військ на сході України. Але це прохання було сприйнято з обережністю щодо того, чи не наблизить це союзні країни до прямого протистояння з Росією.
Звісно, реактивні системи залпового вогню (MLRS), виявляться ефективнішими проти російської артилерії. Вони дозволять українським військовим захистити Україну від жорстокої артилерії РФ.
Натомість прем’єр-міністр Великої Британії заявив про неможливість використання британських військових для розмінування українських портів. Проте він зазначив, що Велика Британія працюватиме з міжнародними партнерами, щоб допомогти у розмінуванні території України.
- Нагадаємо, що вже наступного тижня США можуть ухвалити рішення про постачання Україні озброєння, яке просить Київ. Йдеться про американські ракетні системи залпового вогню (MLRS) та високомобільну артилерійську ракетну систему HIMARS.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відбити наступ російських окупантів на сході України, зірвати плани РФ щодо анексії Херсона, зупинити тортури на тимчасово окупованих територіях та запобігти глобальній продовольчій кризі може споряджання до України реактивних систем залпового вогню MLRS.
- Канада закупила 20 000 артилерійських снарядів стандарту НАТО для України.