Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав до подальшої військової підтримки України. Він наголосив на необхідності надіслати українським військовим наступальне озброєння, таке як реактивні системи залпового вогню, які можуть вражати цілі на більшій відстані.

Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

“Путіну не варто довіряти”, – зазначив Борис Джонсон в інтерв’ю.

Україна просила інші країни надати їй реактивні системи залпового вогню (MLRS), оскільки вона веде активну боротьбу з просуванням російських військ на сході України. Але це прохання було сприйнято з обережністю щодо того, чи не наблизить це союзні країни до прямого протистояння з Росією.

Звісно, реактивні системи залпового вогню (MLRS), виявляться ефективнішими проти російської артилерії. Вони дозволять українським військовим захистити Україну від жорстокої артилерії РФ.

Натомість прем’єр-міністр Великої Британії заявив про неможливість використання британських військових для розмінування українських портів. Проте він зазначив, що Велика Британія працюватиме з міжнародними партнерами, щоб допомогти у розмінуванні території України.