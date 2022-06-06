Про це пише американська щоденна газета The New York Times.
Для залишення Джонсона на посаді, потрібна була проста більшість голосів. “За” проголосували 211 депутатів, “проти” — 148. Політик залишиться лідером партії й відповідно прем’єр-міністром, оскільки консерватори мають більшість у парламенті. Це також значить, що консерватори протягом наступного року не зможуть ініціювати голосування за вотум недовіри прем’єру.
Результат оголосив голова Комітету 1922 року сер Грем Бреді, який був уповноважений ініціювати голосування за вотум недовіри Джонсону.
Безпосередньо перед початком голосування Джонсон пообіцяв консерваторам “знову привести їх до перемоги”, водночас закликав однопартійців “не танцювати під сопілку ЗМІ”.
Підставою для відставки Джонсона ЗМІ називають гучний скандал із вечірками під час пандемії COVID-19 у травні 2020 року. Прем’єр-міністр публічно перепросив, водночас відмовився залишати посаду.
Довідка. Борис Джонсон обійняв посаду прем’єр-міністра Великої Британії у липні 2019 року, змінивши прем’єр-міністерку Терезу Мей.
У грудні 2020 року Консервативна партія Джонсона отримала більшість на загальних виборах, відкривши політику шлях до укладання угоди по Brexit та виходу країни з Європейського Союзу.
Після 24 лютого Борис Джонсон став одним зі світових лідерів, котрий найбільше підтримує України у боротьбі з російським агресором. Він особисто відвідав столицю України після нападу РФ. Окрім цього, уряд Великої Британії надав Києву необхідну зброю, зокрема протитанкові ракети та системи ППО, а невдовзі планує передати американські РСЗВ.
Велика Британія також виступає за запровадження суворих санкцій проти РФ.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав до подальшої військової підтримки України. Він наголосив на необхідності надіслати українським військовим наступальне озброєння, таке як реактивні системи залпового вогню, які можуть вражати цілі на більшій відстані.
- Раніше прем’єр-міністр Великої Британії присвятив листа українським дітям, назвавши їх прикладом сили та гідності. Він наголосив, що під час відвідин Києва йому було “дуже сумно” бачити вулиці та парки столиці без молоді.
- Також Борис Джонсон та президент України Володимир Зеленський провели розмову, темами якої стали зокрема глобальна продовольча безпека та військова підтримка України.
- Окрім цього, Борис Джонсон певен, що широкомасштабне вторгнення РФ в Україну — це “кінець епохи після холодної війни”.