Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пережив драматичний вотум недовіри в понеділок, 6 червня, результат якого все ж може розпочати нестабільний період у британській політиці, оскільки він боротиметься за те, щоб залишитися при владі та відвоювати довіру у його Консервативній партії.

Про це пише американська щоденна газета The New York Times.

Для залишення Джонсона на посаді, потрібна була проста більшість голосів. “За” проголосували 211 депутатів, “проти” — 148. Політик залишиться лідером партії й відповідно прем’єр-міністром, оскільки консерватори мають більшість у парламенті. Це також значить, що консерватори протягом наступного року не зможуть ініціювати голосування за вотум недовіри прем’єру.

Результат оголосив голова Комітету 1922 року сер Грем Бреді, який був уповноважений ініціювати голосування за вотум недовіри Джонсону.

Безпосередньо перед початком голосування Джонсон пообіцяв консерваторам “знову привести їх до перемоги”, водночас закликав однопартійців “не танцювати під сопілку ЗМІ”.

Підставою для відставки Джонсона ЗМІ називають гучний скандал із вечірками під час пандемії COVID-19 у травні 2020 року. Прем’єр-міністр публічно перепросив, водночас відмовився залишати посаду.

Довідка. Борис Джонсон обійняв посаду прем’єр-міністра Великої Британії у липні 2019 року, змінивши прем’єр-міністерку Терезу Мей.

У грудні 2020 року Консервативна партія Джонсона отримала більшість на загальних виборах, відкривши політику шлях до укладання угоди по Brexit та виходу країни з Європейського Союзу.

Після 24 лютого Борис Джонсон став одним зі світових лідерів, котрий найбільше підтримує України у боротьбі з російським агресором. Він особисто відвідав столицю України після нападу РФ. Окрім цього, уряд Великої Британії надав Києву необхідну зброю, зокрема протитанкові ракети та системи ППО, а невдовзі планує передати американські РСЗВ.

Велика Британія також виступає за запровадження суворих санкцій проти РФ.