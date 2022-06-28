Про це повідомило британське видання The Guardian.
Українські вчені можуть продовжити дослідження у британських установах у межах системи університетів-побратимів. Така ж пропозиція поширюється на російських колег.
За словами Бориса Джонсона, вчені та дослідники з РФ можуть працювати в країні, де цінується відкритість, свобода та прагнення до знань. Фахівці, які не почуваються у безпеці через насильство Путіна, можуть сміливо подати відповідну заявку до Великої Британії.
Бюджет схеми ризику дослідників нині розширили на майже 10 мільйонів фунтів стерлінгів. До Сполученого Королівства привезуть та підтримають близько 130 українських вчених.
Борис Джонсон приділив значну увагу Україні на зустрічі лідерів G7. Проте британські чиновники зазначили, що, попри безпрецедентну єдність між світовими лідерами щодо довгострокової підтримки, конкретних дій було мало. Вони сподіваються, що їх погодять на саміті НАТО в Мадриді, який стартував 28 червня.
Британський прем’єр зауважив, що підтримка України призведе до зростання цін та інших економічних наслідків. Утім, у випадку перемоги РФ вони будуть набагато гіршими. Борис Джонсон нагадав, що Друга світова війна та протидія фашизму принесла величезні втрати, але вони, своєю чергою, принесли десятиліття процвітання та стабільності.
“Уявіть собі, якби ми цього не стримали. Уявіть собі, якби ми дозволили Путіну насильницьке завоювання величезних частин іншої країни, суверенної незалежної території – уроки з цього були б абсолютно жахливими в усіх країнах колишнього Радянського Союзу, — зазначив Джонсон. — З точки зору економічних ефектів, це означало б довгострокову нестабільність і тривогу в усьому світі”.
Британський політик впевнений, що свобода варто того, щоб за неї платити. Протистояти тиранії та агресії було дуже дорого минулого століття, але це – ціна демократії та довгострокового процвітання. Якби РФ перемогла, то наслідки відчули б у Східній Азії. Зокрема через китайські амбіції на Тайвані.
- Нагадаємо, лідери країн G7 (“Великої сімки”) на саміті у Німеччині домовились про запровадження цінових обмежень на російську нафту.
- Лідери “Великої сімки” заявили, що будуть підтримувати уряд та народ України на тлі війни. Вони продовжать надавати фінансову, гуманітарну, військову і дипломатичну допомогу, зокрема з вивчення можливості використовувати заморожені активи РФ.
- Раніше президент України Володимир Зеленський закликав лідерів “Великої сімки” зробити все можливе, щоб припинити російсько-українську війну до кінця року. Він запропонував світовим лідерам п’ять конкретних кроків, які можуть бути корисними для України та Європи.
- Також повідомлялось, що поки Захід запроваджує низку санкцій проти Росії та зменшує залежність від російської нафти, РФ продає “чорне золото” Індії та Китаю, таким чином заробляючи ще більше, аніж до початку повномасштабної війни проти України.