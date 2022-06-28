Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував вченим з Росії переїхати до Сполученого Королівства. Рішення стосується тих, хто незадоволений режимом Путіна.

Про це повідомило британське видання The Guardian.

Українські вчені можуть продовжити дослідження у британських установах у межах системи університетів-побратимів. Така ж пропозиція поширюється на російських колег.

За словами Бориса Джонсона, вчені та дослідники з РФ можуть працювати в країні, де цінується відкритість, свобода та прагнення до знань. Фахівці, які не почуваються у безпеці через насильство Путіна, можуть сміливо подати відповідну заявку до Великої Британії.

Бюджет схеми ризику дослідників нині розширили на майже 10 мільйонів фунтів стерлінгів. До Сполученого Королівства привезуть та підтримають близько 130 українських вчених.

Борис Джонсон приділив значну увагу Україні на зустрічі лідерів G7. Проте британські чиновники зазначили, що, попри безпрецедентну єдність між світовими лідерами щодо довгострокової підтримки, конкретних дій було мало. Вони сподіваються, що їх погодять на саміті НАТО в Мадриді, який стартував 28 червня.

Британський прем’єр зауважив, що підтримка України призведе до зростання цін та інших економічних наслідків. Утім, у випадку перемоги РФ вони будуть набагато гіршими. Борис Джонсон нагадав, що Друга світова війна та протидія фашизму принесла величезні втрати, але вони, своєю чергою, принесли десятиліття процвітання та стабільності.

“Уявіть собі, якби ми цього не стримали. Уявіть собі, якби ми дозволили Путіну насильницьке завоювання величезних частин іншої країни, суверенної незалежної території – уроки з цього були б абсолютно жахливими в усіх країнах колишнього Радянського Союзу, — зазначив Джонсон. — З точки зору економічних ефектів, це означало б довгострокову нестабільність і тривогу в усьому світі”.

Британський політик впевнений, що свобода варто того, щоб за неї платити. Протистояти тиранії та агресії було дуже дорого минулого століття, але це – ціна демократії та довгострокового процвітання. Якби РФ перемогла, то наслідки відчули б у Східній Азії. Зокрема через китайські амбіції на Тайвані.