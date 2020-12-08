У листопаді 2020 року аеропорт “Бориспіль” обслужив 303 399 пасажирів. Водночас у листопаді того року клієнтами аеропорту стали 1 137 322 пасажири.

Про це повідомили у пресслужбі аеропорту “Бориспіль” у Facebook.

Так, за 11 місяців 2020 року 4 834 158 мандрівників скористалися послугами летовища. За 11 місяців 2019 року “Бориспіль” обслужив 14 206 578 пасажирів. Таким чином через пандемію втрачено 9 372 420 пасажирів.

У 2019 році аеропорт організував 102 860 рейсів, а цьогоріч — лише 43 275. У листопаді було здійснено 3 455 рейсів, а торік у листопаді – 8 292 рейси.

Однак у “Борисполі” не назвали суму фінансових збитків.